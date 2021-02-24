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    • 25.02.2021 06:38
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için yağış uyarısı! Çöl tozları geliyor...

    Son dakika haberi! Meteorolojiden hava durumuyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, ve ’in kıyı kesimlerinin sağanak yağmurlu, , Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı,bu sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Avrupa'da hafta boyunca etkili olacak çöl tozlarının Türkiye'ye yoğunluğunu azaltarak gelmesinin beklendiğini bildirdi.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağmurlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı,bu sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    ÇIĞ UYARISI
    Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdumuzu terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendirilmektedir. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


    ÇÖL TOZLARI TÜRKİYE'DE
    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Avrupa'da hafta boyunca etkili olacak çöl tozlarının Türkiye'ye yoğunluğunu azaltarak gelmesinin beklendiğini bildirdi.

    Toros, yaptığı açıklamada, çöl tozlarının her yıl farklı güzergahlar kullanıp kıtalar ve okyanusları aşarak farklı ülkelere gittiğini söyledi.

    Yaşanan durumun doğanın normal bir olayı olduğunu aktaran Toros, "Şu anda ise Kuzey Afrika üzerinde oluşan alçak basınç sistemiyle havalanan çöl tozları, kumlar Avrupa üzerindeki yüksek basınç alanıyla Avrupa'ya taşınıyor. Avrupa şu anda çöl tozunun etkisi altında." değerlendirmesini yaptı.

    Toros, Türkiye'nin de yüksek basınç alanı etkisinde bulunduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "Avrupa'da hafta boyunca etkili olacak çöl tozlarının perşembe gününde ülkemize kadar yoğunluğunu azaltarak gelmesi bekleniyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Modelleme Takımının atmosferik sayısal model değerlendirmelerine göre, çöl tozları yoğunluğu hafif de olsa hafta sonu ülkemiz genelinde etkisini gösterecek. Avrupa'da etkili olan çöl tozları özellikle kuzeyli hakim rüzgarların etkisiyle Türkiye'nin güney kesimlerine doğru inerek etkili olacak. Hafta başından itibaren de kuzeyden başlayarak etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor. Çöl tozunun taşınımı, sağlık sorunlarına da neden olabiliyor. Havadaki toz yoğunluğunun artması solunum sıkıntısı olanları etkileyebilir. Yoğun toza maruz kalmak da bağışıklık sistemimizi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle sağlık sorunları olan vatandaşların dikkat etmesinde fayda bulunuyor."

        "PUS SEBEBİYLE GÖRÜŞ MESAFESİNİN DÜŞMESİNİN HAVA KİRLİLİĞİ OLARAK ALGILANMAMASI GEREKİYOR"
        Türkiye'de güneşli havanın hakim olduğunun da altını çizen Toros, bu nedenle geceleri havanın ayaz , günlük sıcaklık farklılıklarının fazla olabildiğini anlattı.

        Toros, yüksek basınç etkisinin havada daha çok inici durum sergilediğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Normal şartlarda sıcaklık yükseklik ile azalır. Bu günlerde bilhassa güneş battıktan sonra yeryüzünün hızlı soğuması sebebiyle sıcaklık terselmesi meydana gelebiliyor. Yerin hızlı soğuması ile yere yakın tabakada havada asılı küçük su damlacıkları yani pus veya sis oluşabiliyor. Pus sebebiyle görüş mesafesinin düşmesi hava kirliliği olarak algılanmaması gerekiyor."

        ÇÖL TOZU NEDEN OLUR?
        Toz taşınımı, Dünya ekosistemi için büyük önem taşımaktadır. Türkiye ve çevresindeki çöl (Sahra, Arabistan gibi) ve yarı-kurak alanlardan kalkan toz aerosollerin taşınması, iklim, kara ve deniz ekosistemleri ile insan faaliyetleri ve sağlığı açısından büyük öneme sahiptir. Toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtilmektedir.

            Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Asya (Gobi ve Taklamakan), Arabistan Yarımadası, Güney Amerika ile Avustralya'da bulunan çöllerdir. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir.

            Göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilmektedir.

            BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK? 25 ŞUBAT HAVA DURUMU RAPORU
            MARMARA
            Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevreleri hafif yağmurlu geçecek. Bölge genelinin sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

            EDİRNE °C, 16°C
            Parçalı ve az bulutlu,

            İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
            Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

            KIRKLARELİ °C, 13°C
            Parçalı ve az bulutlu,

            KOCAELİ °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

            EGE
            Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

            A.KARAHİSAR °C, 9°C
            Az bulutlu

            DENİZLİ °C, 16°C
            Az bulutlu

            İZMİR °C, 16°C
            Az bulutlu

            MANİSA °C, 15°C
            Az bulutlu

            AKDENİZ
            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 21°C
            Az bulutlu

            ANTALYA °C, 22°C
            Az bulutlu

            HATAY °C, 18°C
            Az bulutlu

            ISPARTA °C, 11°C
            Az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 11°C
            Az bulutlu

            ÇANKIRI °C, 11°C
            Az bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 12°C
            Az bulutlu

            KONYA °C, 11°C
            Az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 10°C
            Parçalı ve az bulutlu,

            DÜZCE °C, 13°C
            Parçalı ve az bulutlu,

            KASTAMONU °C, 10°C
            Parçalı ve az bulutlu,

            ZONGULDAK °C, 9°C
            Parçalı ve az bulutlu,

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağmurlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                AMASYA °C, 10°C
                Parçalı ve az bulutlu,

                RİZE °C, 9°C
                Parçalı ve çok bulutlu kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                SAMSUN °C, 10°C
                Parçalı ve az bulutlu,

                TRABZON °C, 9°C
                Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                ERZİNCAN °C, 10°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                ERZURUM °C, 1°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                KARS °C, 3°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                VAN °C, 3°C
                Az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 15°C
                Az bulutlu

                GAZİANTEP °C, 16°C
                Az bulutlu

                SİİRT °C, 14°C
                Az bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 18°C
                Az bulutlu

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