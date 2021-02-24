HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için yağış uyarısı! Çöl tozları geliyor...

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK? 25 ŞUBAT HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevreleri hafif yağmurlu geçecek. Bölge genelinin sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu,

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu,

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

EGE

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Az bulutlu