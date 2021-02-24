20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili detaylı bilgiler verilmişti. 20 yaş altı gençlere toplu taşıma yasağı da uygulanıyordu. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Uygulama tüm iller için geçerli.
İSTANBUL'DA YENİ TOPLU TAŞIMA KARARI
Öte yandan İstanbul Valiliği, kovid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına yasak getirmişti. Yasak uyarınca 20 yaş altı bireyler İstanbulkartları'yla toplu taşıma araçlarını kullanamıyordu.
Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belbim AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz, İstanbul Valiliği ile yapılan istişareler sonrası 20 yaş altı toplu taşıma yasağı sınırının 12 yaşa indirildiğini açıkladı. Karadeniz, kararın 8.ve 12. sınıf öğrencileri ile sporcu gençler için esnetildiğini belirterek, "Şu an ki uygulamada sadece 12 yaşın altındakilerin toplu taşımayı kullanması engelleniyor" dedi.