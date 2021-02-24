Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 476 kişinin yaşadığı 68 noktada karantina uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte salgınla mücadelenin titizlikle ve kararlı bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Tedbirlere hassasiyetle uyulması çağrısı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 salgını ile mücadelemiz kapsamında ilimiz genelinde bugün itibarıyla 476 kişinin yaşadığı 3 site, 11 apartman ve 54 müstakil ev olmak üzere toplam 68 yerleşim biriminde karantina tedbiri uygulanmaktadır."



