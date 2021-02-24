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    • 24.02.2021 20:26
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    Başkan 'a Kur’an-ı Kerim hediyesi: Dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyor

    Başkan ’a . Olağan İl Kongresi sonrası ahşabın dağlama yöntemiyle yazıldığı ve tasarımı sanatçısı tarafından yapılan Kur’an-ı Kerim hediye edildi.


    . Olağan İl Kongresi Başkan ve Başkanı 'ın katılımıyla gerçekleşti.

    Başkan Erdoğan'ın hitabından sonra günün anısına tarafından Başkan Erdoğan'a hediye takdimi gerçekleşti. Başkan Erdoğan'a ahşabın dağlama yöntemiyle yazıldığı ve tasarımı sanatçısı tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

    Eser, bu teknikle yazılan dünyadaki il ve tek örnek Kur'an-ı Kerim olarak kayda geçti.



    ESERİN ÖZELLİĞİ NE?
    Bu teknikle yazılan dünyadaki il ve tek örnek Kur'an-ı Kerim 30 cüzden oluşmaktadır.

    Ciltler 3 mm. a yazılmıştır. Yakma tekniğinde harflerin okunaklı olması için bu ağaç tercih edildi.

    Yapraklar önlü arkalı yazıldı. Kenarları deri kaplıdır.

    Her cilt 4,5 cm kalınlığındadır. Arka kapak tamamen deri kaplı olarak tasarlanmıştır.

    Eserin korunması için alt kısma bir dolap mevcuttur.

    Üst kısmına yapılan camekan içine Kur'an-ı Kerim yerleştirilmiştir.

    Eser 27 ayda ahşap yakım sanatçısı Münir Erbörü tarafından tamamlanmıştır.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Kur’an-ı Kerim hediyesi: Dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyor