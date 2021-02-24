Yapılışı:

Öncelikle, bulguru yaklaşık 1 su bardağı suyla ıslayın.

Şişen bulgura salça, baharatlar ve yumurta ekleyin.

Biraz yoğurunca ununu da ekleyip, dağılmayacak bir kıvam elde edin.

Hazır olan köfteyi, bilye boyutunda yuvarlayın. Bir köşede beklesin.

Sıra cacığını hazırlamaya geldi. Cacığı için, ıspanakları güzelce yıkayın.

Saplarını koparıp, kaynar suyun içine atın.

Yumuşayınca yaklaşık 5 dk kadar bekletip, suyunu süzün.

İnce doğrayın ve sarımsaklı yoğurt yapıp, karıştırın.

Tuzunu atmayı unutmayın.

Kenarda beklettiğimiz köftelerimizi, kızgın yağda kızartalım.

Son olarak yağını süzüp, bir servis tabağına aldığımız cacığımızın üzerine koyalım. Yemeğimiz hazır.

Afiyet olsun.