Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.02.2021 18:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.02.2021 18:23
    ABONE OL

    ? Pratik ve lezzetli cacıklı tarifi, malzemeleri!

    Televizyonların yemek programlarını yakından takip eden izleyiciler ? Sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Programlarda yapılan lezzetlerin görüntüsünün yanı sıra malzemeleri ve tarifinin kolay olup olmadığına da önem veriliyor. Peki pratik ve lezzetli cacıklı tarifi nedir? Malzemeleri neler? Tadı damaklarda kalacak olan Arap köftesi tarifini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Arap köftesi nasıl yapılır?

    Arap köftesi nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli cacıklı Arap köftesi tarifi, malzemeleri neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yöresel yemeklerden biridir ve Gaziantep'in meşhur lezzetidir. Evde tarifi deneyerek sevdiklerine tattırmak isteyen izleyiciler cacıklı arap köftesinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Siz de haberimizdeki tarifi uygulayabilir ve tadı damaklarda kalacak bu yöresel lezzeti sevdiklerinize tattırabilirsiniz.

    PRATİK VE LEZZETLİ CACIKLI ARAP KÖFTESİ TARİFİ

    Malzemeler:
    2 su bardağı ince bulgur
    Yarım su bardağı kadar un
    1 adet yumurta
    Su
    Tuz
    Karabiber
    1 yemek kaşığı salça
    Pul biber

    Kızartmak İçin;
    Sıvı yağ
    Cacığı için;

    Yarım kg ıspanak
    Yoğurt
    Sarımsak

        Yapılışı:
        Öncelikle, bulguru yaklaşık 1 su bardağı suyla ıslayın.
        Şişen bulgura salça, baharatlar ve yumurta ekleyin.
        Biraz yoğurunca ununu da ekleyip, dağılmayacak bir kıvam elde edin.
        Hazır olan köfteyi, bilye boyutunda yuvarlayın. Bir köşede beklesin.
        Sıra cacığını hazırlamaya geldi. Cacığı için, ıspanakları güzelce yıkayın.
        Saplarını koparıp, kaynar suyun içine atın.
        Yumuşayınca yaklaşık 5 dk kadar bekletip, suyunu süzün.
        İnce doğrayın ve sarımsaklı yoğurt yapıp, karıştırın.
        Tuzunu atmayı unutmayın.
        Kenarda beklettiğimiz köftelerimizi, kızgın yağda kızartalım.
        Son olarak yağını süzüp, bir servis tabağına aldığımız cacığımızın üzerine koyalım. Yemeğimiz hazır.
        Afiyet olsun.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Arap köftesi nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli cacıklı Arap köftesi tarifi, malzemeleri!