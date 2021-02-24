Arap köftesi nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli cacıklı Arap köftesi tarifi, malzemeleri neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yöresel yemeklerden biridir ve Gaziantep'in meşhur lezzetidir. Evde tarifi deneyerek sevdiklerine tattırmak isteyen izleyiciler cacıklı arap köftesinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Siz de haberimizdeki tarifi uygulayabilir ve tadı damaklarda kalacak bu yöresel lezzeti sevdiklerinize tattırabilirsiniz.
PRATİK VE LEZZETLİ CACIKLI ARAP KÖFTESİ TARİFİ
Malzemeler:
2 su bardağı ince bulgur
Yarım su bardağı kadar un
1 adet yumurta
Su
Tuz
Karabiber
1 yemek kaşığı salça
Pul biber
Kızartmak İçin;
Sıvı yağ
Cacığı için;
Yarım kg ıspanak
Yoğurt
Sarımsak