Online toplantılar hayatımıza girdi: Ekranda kendilerini beğenmeyenler estetik merkezine akın etti

Toplantılar nedeniyle göz çevresine uygulanan estetiğin attığını dile getirdi. "Özellikle gözlerimizde yorgun bir ifade varsa, bu olumsuz bir ortam yaratmaya yetiyor. Bunun farkına varan pek çok üst düzey yönetici ve şirket sahibi, pandemi sürecinde göz çevresi ile ilgili uygulamalar için başvurdu" diyen Yavuzer kadınların daha çok boyun bölgesindeki sarkıklıklardan bir arayış içerisine girdiklerini, erkeklerin ise daha göz çevresine odaklandıklarını sözlerine ekledi.