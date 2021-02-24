Online toplantılar hayatımıza girdi: Ekranda kendilerini beğenmeyenler estetik merkezine akın etti

Coronavirüs salgını, hayatımızı değiştirdi. Ofisler eve taşınırken, toplantılar Zoom üzerinden gerçekleştirildi. Ekranda kendi görüntüsünden memnun olmayanlar estetik kliniklerine yöneldi.
Salgın, kendi estetik trendini de belirledi. Göğüs büyütme, burun, pişektomi ve liposuction ilgiyi kaybetti. Yerine göz çevresi ve gıdı estetiği operasyonları geldi.
Dijital ortamlar nedeniyle kendimizi daha sık gördüğümüzü ve yüzümüzdeki değişiklikleri fark ettiğimizi belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Reha Yavuzer, yeni estetik trendinin 'online toplantı estetiği' olduğunu söyledi.