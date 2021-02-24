Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Online toplantılar hayatımıza girdi: Ekranda kendilerini beğenmeyenler estetik merkezine akın etti

    Pandemiyle birlikte, online toplantılar hayatımıza girdi. Ekranda kendilerini beğenmeyenler, estetik merkezine akın etti. Kadınların yanı sıra erkekler de botoks ve dolgu işlemlerine yöneldi. ‘Gıdı’ ameliyatı ise popüler hale geldi.

    Estetiğe gidiyoruz

    Coronavirüs salgını, hayatımızı değiştirdi. Ofisler eve taşınırken, toplantılar Zoom üzerinden gerçekleştirildi. Ekranda kendi görüntüsünden memnun olmayanlar estetik kliniklerine yöneldi.

    Salgın, kendi estetik trendini de belirledi. Göğüs büyütme, burun, pişektomi ve liposuction ilgiyi kaybetti. Yerine göz çevresi ve gıdı estetiği operasyonları geldi.

    Dijital ortamlar nedeniyle kendimizi daha sık gördüğümüzü ve yüzümüzdeki değişiklikleri fark ettiğimizi belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Reha Yavuzer, yeni estetik trendinin 'online toplantı estetiği' olduğunu söyledi.

        Toplantılar nedeniyle göz çevresine uygulanan estetiğin attığını dile getirdi. "Özellikle gözlerimizde yorgun bir ifade varsa, bu olumsuz bir ortam yaratmaya yetiyor. Bunun farkına varan pek çok üst düzey yönetici ve şirket sahibi, pandemi sürecinde göz çevresi ile ilgili uygulamalar için başvurdu" diyen Yavuzer kadınların daha çok boyun bölgesindeki sarkıklıklardan bir arayış içerisine girdiklerini, erkeklerin ise daha göz çevresine odaklandıklarını sözlerine ekledi.

        BOTOKS, DOLGU, SIKILAŞTIRMA
        Göz çevresine yönelik uygulamalar, günümüzde daha çok erkekler tarafından tercih ediliyor. Bu noktada, 3 uygulama bulunuyor. Kaz ayağı bölgesindeki kırışıklıkların giderilmesi için botoks, gözaltı oluğunun azaltılması için dolgu, gözaltı derisinin sıkılaştırılması için lazer uygulanıyor.

        ERKEKLERİN İLGİSİ ARTTI
        Medikal Estetik Hekimi Dr. Hüseyin Tırman, "Erkekler bu dönemde en çok göz operasyonlarını tercih etti. Bir kısmı botoks uygulamalarını tercih ederken dolgu erkekler için kırmızı çizgi" ifadesini kullandı.

            İşlemlerin 15 dakika ile 1 saat arasında gerçekleştiğini belirten Dr. Tırman, seans ücretlerinin 750 liradan başladığını açıkladı.

            TILL0!
            Türkiye,             Coronavirüs'e savaş açtı. Siirt'in 4 bin 239 nüfuslu ilçesi Tillo'da vaka sayısı sıfırlandı. 22 Ocak'tan bu yana bölgede hiç pozitif vaka çıkmadı. Karadeniz'den gelen haber panik yarattı.

            Ordu'da geçen hafta 100 bin kişiden 228'i COVİD- 19'a yakalandı. Uzmanlar, artan vaka sayısının mutasyondan kaynaklandığını açıkladı. Ordu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özgür Enginyurt, "Türkiye'de olan mutant bir virüsün Karadeniz'de olmamasına imkan yok. Karadenizli insanların inadından kaynaklanıyor. Ordu ili birinci oldu. Şimdi Türkiye'de birinciyiz, herhalde hedefimiz dünya birinciliği olacak" açıklaması yaptı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Güncel Online toplantılar hayatımıza girdi: Ekranda kendilerini beğenmeyenler estetik merkezine akın etti