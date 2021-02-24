Çirkin provokasyon (Güncel haberler)



4 İL MAVİ KATEGORİDE

Sağlık Bakanlığı 15-21 Şubat arası vaka sayılarını paylaştı. 100 bin kişide en çok vaka görülen iller Ordu (228,40), Giresun (217,51), Trabzon (207,54), Samsun (202,94), Rize (200,08) olarak sıralandı. En az vaka sayısı olan illerin Hakkâri (3,21), Şırnak (3,91), Muş (8,51), Batman (8,71) ve Iğdır (10,43) olduğu açıklandı. BURAK ERDEM ÇELİK