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    Çirkin provokasyon (Güncel haberler)

    Yunanistan, Akdeniz’in ardından Ege’de de tansiyonu yükseltti. Yunanistan Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, Kuzey Ege’de bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisini taciz etti. Türkiye provokasyona anında karşılık verdi.

    Çirkin provokasyon

    Yunanistan, Akdeniz'in ardından Ege'de de tansiyonu yükseltti. Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisini taciz etti. Türkiye provokasyona anında karşılık verdi. BETÜL USTA


    4 İL MAVİ KATEGORİDE
    Sağlık Bakanlığı 15-21 Şubat arası vaka sayılarını paylaştı. 100 bin kişide en çok vaka görülen iller Ordu (228,40), Giresun (217,51), Trabzon (207,54), Samsun (202,94), Rize (200,08) olarak sıralandı. En az vaka sayısı olan illerin Hakkâri (3,21), Şırnak (3,91), Muş (8,51), Batman (8,71) ve Iğdır (10,43) olduğu açıklandı. BURAK ERDEM ÇELİK

    O AHLAKSIZ TUTUKLANDI
    AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan avukat Mert Yaşar, gözaltına alındı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Yaşar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        3 TÜRK YURDA GETİRİLDİ
        Türkiye,         COVİD-19 salgınında dünyaya sosyal devlet örneği verdi. Tanzanya'da Coronavirüs'e yakalanan Halil A, Eyyüp K. ve Oğuzhan A isimli 3 Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

        GARA'DAKİ İNLERİ BAŞLARINA YIKILDI
        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Türk jetleri, PKK'lıların inlerine bomba yağdırdı. Operasyonda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

        ALÇAK İTİRAF
        GARA'daki operasyonda yakalanan PKK'lı iki terörist, 13 Türk vatandaşının nasıl şehit edildiğini anlattı. Teröristlerden Doğan Geçgel, "Buraya operasyon olursa esirlerin hiçbiri sağ gitmemeli, rehineleri infaz edin" diye talimat geldiğini itiraf etti.

            VATAN EVLADI
            Türkiye,             Gara'dan gelen haberle yıkıldı. Pençe Kartal-2 Harekâtı sırasında, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 evladına ağladı. İşadamı Zeynel Abidin Erdem ise örnek olacak bir davranışa imza attı. Gara şehidi Polis memuru Vedat Kaya'nın yalnız kalan babası Şehmus Kaya'ya ev aldı.

            14.4 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 14 milyon 418 bin lira devretti. 5 bilenler 37 bin 69'ar lira, 4 bilenler 603'er lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

            İŞTE O AN
            Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), "Perseverance" adlı keşif aracının Mars'a iniş görüntülerini yayınladı. Perseverance için özel açılan Twtiter hesabından, Mars yüzeyine inişin 3 farklı kamera açısından görüntüleri paylaşıldı. Mars atmosferine giren aracın hızını alçaltmak için paraşütünün açılması ile başlayan videoda, bir süre gökyüzünde süzülen Perseverance'in yüzeye temas anının net şekilde kaydedildiği görüldü. Bu kare trend topic oldu.

                ÜNLÜ GOLFÇÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
                Dünyaca                 ünlü golfçü Tiger Woods, Los Angeles'ta trafik kazası yaptı. Lüks aracıyla takla atan dünyanın en çok kazanan sporcularından olan Woods'a, ilk yardım ekipleri müdahale etti. Araçtan kesici alet yardımıyla çıkartılan golfçü hastaneye kaldırıldı. Woods'un ayaklarında çok sayıda kırık olduğu açıklandı.
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