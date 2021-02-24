Çirkin provokasyon (Güncel haberler)

Yunanistan, Akdeniz'in ardından Ege'de de tansiyonu yükseltti. Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisini taciz etti. Türkiye provokasyona anında karşılık verdi. BETÜL USTA
4 İL MAVİ KATEGORİDE
Sağlık Bakanlığı 15-21 Şubat arası vaka sayılarını paylaştı. 100 bin kişide en çok vaka görülen iller Ordu (228,40), Giresun (217,51), Trabzon (207,54), Samsun (202,94), Rize (200,08) olarak sıralandı. En az vaka sayısı olan illerin Hakkâri (3,21), Şırnak (3,91), Muş (8,51), Batman (8,71) ve Iğdır (10,43) olduğu açıklandı. BURAK ERDEM ÇELİK
O AHLAKSIZ TUTUKLANDI
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan avukat Mert Yaşar, gözaltına alındı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Yaşar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.