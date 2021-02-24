Coronavirüs nedeniyle milyarlarca insan eve kapandı. Komplo teorilerine ilgi arttı! Videolarda, kitaplarda, filmlerde, köşe yazılarında anlatılan teoriler herkes için inandırıcı bir hal aldı. Günümüzün en popüler teorileri ise şöyle sıralandı:
Büyük Birader: George Orwell'in 1984 romanında bahsettiği Big Brother yani Büyük Birader, gerçek oldu! Hatta o kişi Facebook'un kurucusu, WhatsApp ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg'den başkası değil!
Roswell olayı: Buna göre 1947'de ABD'nin Roswell yakınlarına bir uçan daire kaza yaptı. Enkazından uzaylı mürettabatın bedenleri çıkartıldı. Hatta iddiaya göre yaralı bir uzaylıya otopsi bile yapıldı!