AY'A GİDİLMEDİ:

ABD, 1969 yılında Apollo 11 ile Ay'a ilk insanı gönderdi. Ancak üzerinden 52 yıl geçti. Hiçbir ülkenin o tarihten itibaren Ay'a bir daha ayak basmamış olması komplo teorilerini beraberinde getirdi. Herkes, "Video görüntüleri Ay yüzeyi olarak tasarlanan bir stüdyoda çekildi" dedi.