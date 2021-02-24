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    'a gitti mi gitmedi mi? 52 yıl geçmesine rağmen hala sır çözülmedi

    , 1969 yılında Apollo 11 ile ’a ilk insanı gönderdi. Ancak üzerinden 52 yıl geçti. Hiçbir ülkenin o tarihten itibaren Ay’a bir daha ayak basmamış olması komplo teorilerini beraberinde getirdi. Herkes, “Video görüntüleri Ay yüzeyi olarak tasarlanan bir stüdyoda çekildi” dedi.

    Komplo teori!

    Coronavirüs nedeniyle milyarlarca insan eve kapandı. Komplo teorilerine ilgi arttı! Videolarda, kitaplarda, filmlerde, köşe yazılarında anlatılan teoriler herkes için inandırıcı bir hal aldı. Günümüzün en popüler teorileri ise şöyle sıralandı:

    Büyük Birader: George Orwell'in 1984 romanında bahsettiği Big Brother yani Büyük Birader, gerçek oldu! Hatta o kişi Facebook'un kurucusu, WhatsApp ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg'den başkası değil!

    Roswell olayı: Buna göre 1947'de ABD'nin Roswell yakınlarına bir uçan daire kaza yaptı. Enkazından uzaylı mürettabatın bedenleri çıkartıldı. Hatta iddiaya göre yaralı bir uzaylıya otopsi bile yapıldı!

        HEPİMİZE ÇİP TAKILACAK:
        Pandemide         sayısız komplo teorisi ortaya atıldı. Virüsü Bill Gates yaydı. Virüse karşı geliştirilen aşı da bu teorilerden nasibini aldı. Buna göre aşıyla birlikte insanların DNA'sı değişecek hatta hepimize çip takılacaktı.

        5G VE CORONAVİRÜS
        İddia şu ki 5G'nin elektromanyetik alanları sağlığı olumsuz etkiliyor. Hayvanları genetik mutasyona uğratıyor ve DNA'yı bozuyor. Hatta Coronavirüs'ü yayıyor ve bağışıklığı düşürüyor.

        AY'A GİDİLMEDİ:
        ABD, 1969 yılında Apollo 11 ile Ay'a ilk insanı gönderdi. Ancak üzerinden 52 yıl geçti. Hiçbir ülkenin o tarihten itibaren Ay'a bir daha ayak basmamış olması komplo teorilerini beraberinde getirdi. Herkes, "Video görüntüleri Ay yüzeyi olarak tasarlanan bir stüdyoda çekildi" dedi.
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        Haberler Güncel ABD Ay'a gitti mi gitmedi mi? 52 yıl geçmesine rağmen hala sır çözülmedi