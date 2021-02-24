KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 KYK yurt başvuruları başladı mı?

2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları başladı mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. KYK yurtlarında kalmak isteyen üniversite öğrencileri yurt başvurusunda bulunmak istiyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? YURTKUR ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan konuyla ilgili duyuru gelip gelmediği merak ediliyor. KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)