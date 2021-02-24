e-DEVLET'E ABONELİK İPTALİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1-) e-Devlet uygulaması üzerinden abonelik fesih başvurusu için öncelikle e-Devlet şifre ve T.C. kimlik numarasına ihtiyacınız olacak. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, en yapın PTT'den alabilirsiniz. Kullanıcı giriş bilgilerinizle e-Devlet portalına giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'Abonelik Fesih Başvurusu' yazın ve sayfayı açın.

2-) Daha sonra karşınızayukarıdaki ekran çıkacak. Burada kimliğinizin doğrulanması için; mobil imza, e-imza, T.C. Kimlik Numarası, İnternet Bankacılığı, e-Devlet Şifresi seçenekleri çıkacak. Bu şekilde e-Devlet portalına giriş yapmak için tekrar çıkış yapın. Bu girişte ise karşınıza çıkan çıkan ekranda 'Kimliğimi Şimdi Doğrula' adımını geçmek için bu seçeneklerden birisini seçin.