Kırtasiye parası ödemesi, eğitim ödeneği olarak da bilinir. Öğretmenler eğitim ödeneğinin yatıp yatmadığını banka hesaplarından öğrenirler. Her sene kırtasiye yardımının ne zaman yapılacağı kırtasiye yardımının tutarı gibi konular, merak edilmektedir. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene verilen ve kırtasiye parası olarak da bilinen eğitim öğretim ödeneği ne kadar? Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman verilecek? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kırtasiye yardımı sağlanmaktadır. Kırtasiye yardımı ödemeleri her sene eylül ayının başında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Söz konusu yardım desteği en son 2020 yılında 7 Eylül tarihinde yapıldı. Kırtasiye yardımı, her eğitim öğretim yılının başlangıç tarihlerine denk getirilmektedir.
2021 KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR OLDU?
Okullar açılmadan önce öğretmenlere verilen bu ödenek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılında 1210 TL olarak açıklandı. Bu ödenek Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki özel bir heyet tarafından belirlenmektedir. Söz konusu ödeneğin damga vergisi çıkarılmış şeklinde net tutarı 1200 lira 82 kuruştur. Kırtasiye yardımı olarak bilinen bu ödenek her yıl öğretmenlerin hesaplarına hazırlık ödeneği olarak yatırılmaktadır.
Bu yıl kırtasiye yardımı ödeneğine 2,5 oranında zam getirildi. Her yıl kırtasiye yardımı, belli zam oranlarıyla arttırılmaktadır.
KIRTASİYE YARDIMI NEDİR?
Kırtasiye yardımı tanımı eğitim-öğretim yılının başında ilgili madde uyarında verilen ödenek olarak ifade edilebilir. Her yıl eğitim ödeneğinin ne olduğu ve nasıl yapıldığı bu yardımdan yararlanmak isteyen kişilerin en çok merak ettiğini konulardan biridir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 32. Maddesi uyarınca eğitim ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında yer alan öğretmen unvanlı ve fiilen de öğretmenlik yapan kişilere ödenen paradır. Fiilen öğretmenlik yapan kişiler; ilköğretim ve okul müdürleri ve yardımcılar, cezaevinde çalışmakta olan öğretmenler, eğitim uzmanı ve uzman yardımcıları ile yöneticilerdir.