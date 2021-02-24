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    • 24.02.2021 16:39
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    MEB son dakika: ? MEB Eğitim ödeneği ücretleri ne kadar oldu?

    MEB son dakika: Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? olarak bilinen eğitim öğretim ödeneğinin hangi tarihlerde yatırılacağı merak ediliyor. Her sene yapılan zamlarla birlikte artış gösteren kırtasiye yardımı ödeneğinin 2021 yılında ne zaman yatırılacağı konusu yakından takip ediliyor. Eğitim öğretim yılının başında öğretmenlere ödenen kırtasiye yardımı tarafından ödenir, ödeme tutarı heyet tarafından belirlenir. Peki, ? ? Eğitim öğretim ödeneği ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2021 Kırtasiye yardımı ne zaman yatacak?

    Kırtasiye parası ödemesi, eğitim ödeneği olarak da bilinir. Öğretmenler eğitim ödeneğinin yatıp yatmadığını banka hesaplarından öğrenirler. Her sene kırtasiye yardımının ne zaman yapılacağı kırtasiye yardımının tutarı gibi konular, merak edilmektedir. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene verilen ve kırtasiye parası olarak da bilinen eğitim öğretim ödeneği ne kadar? Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman verilecek? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

    Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kırtasiye yardımı sağlanmaktadır. Kırtasiye yardımı ödemeleri her sene eylül ayının başında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Söz konusu yardım desteği en son 2020 yılında 7 Eylül tarihinde yapıldı. Kırtasiye yardımı, her eğitim öğretim yılının başlangıç tarihlerine denk getirilmektedir.

    2021 KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR OLDU?

    Okullar açılmadan önce öğretmenlere verilen bu ödenek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılında 1210 TL olarak açıklandı. Bu ödenek Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki özel bir heyet tarafından belirlenmektedir. Söz konusu ödeneğin damga vergisi çıkarılmış şeklinde net tutarı 1200 lira 82 kuruştur. Kırtasiye yardımı olarak bilinen bu ödenek her yıl öğretmenlerin hesaplarına hazırlık ödeneği olarak yatırılmaktadır.

    Bu yıl kırtasiye yardımı ödeneğine 2,5 oranında zam getirildi. Her yıl kırtasiye yardımı, belli zam oranlarıyla arttırılmaktadır.

    KIRTASİYE YARDIMI NEDİR?

    Kırtasiye yardımı tanımı eğitim-öğretim yılının başında ilgili madde uyarında verilen ödenek olarak ifade edilebilir. Her yıl eğitim ödeneğinin ne olduğu ve nasıl yapıldığı bu yardımdan yararlanmak isteyen kişilerin en çok merak ettiğini konulardan biridir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 32. Maddesi uyarınca eğitim ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında yer alan öğretmen unvanlı ve fiilen de öğretmenlik yapan kişilere ödenen paradır. Fiilen öğretmenlik yapan kişiler; ilköğretim ve okul müdürleri ve yardımcılar, cezaevinde çalışmakta olan öğretmenler, eğitim uzmanı ve uzman yardımcıları ile yöneticilerdir.

        KIRTASİYE YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

        Eğitime hazırlık ödeneği verilen kişiler, eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil olan öğretmen ve fiilen de öğretmenlik yapmakta olan kişilerdir. Ayrıca bu ödenekten cezaevindeki okullarda çalışan öğretmenler, ilköğretim ve okullarda çalışan müdürler, müdür yardımcıları, yöneticiler, eğitim uzmanları ve eğitim uzman yardımcıları faydalanırlar.

        Kırtasiye yardımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 37. Maddesine göre, "Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara ( ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir."

        Öğretmenliğe yeni başlayan kişiler, göreve başladıkları günden itibaren, kırtasiye yardımından yararlanabilir.

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

        Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

        LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

        MEB, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi.

        Öte yandan 1 Mart itibarıyla 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.

        Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.

        Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Öğrenciler, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak.

        Lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitime, 1 Mart'tan itibaren ise haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek.
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        Haberler Güncel MEB son dakika: 2021 Kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? MEB Eğitim ödeneği ücretleri ne kadar oldu?