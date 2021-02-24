Ermeni Beli savaşı ne zaman, kaç yılında oldu? Kuruluş Osman'da geçen Ermeni Beli nerede, savaşı kim kazandı?

Ermeni Beli savaşı ne zaman, kaç yılında oldu ilgili araştırmalar özellikle son saatlerde çok araştırılanlar arasında yer aldı. Kuruluş Osman'da bu akşam Bizans ve Kayı kuvvetleri arasında savaş cereyan edecek. Savaş esnasında tarihi bilgiler merak konusu olacak. Peki, Kuruluş Osman'da geçen Ermeni Beli nerede, savaşı kim kazandı? İşte savaşa dair bilgiler...

ERMENİ BELİ SAVAŞI'NIN BAŞLAMASI

Kayı aşireti Ertuğrul Gazi'nin yönetiminde, hakimiyeti altında bulunan Söğüt ve Domaniç bölgelerinde yaşamaktaydı. Bu dönemde özellikle Bilecik Tekfuru ile çok iyi ilişkiler kurulmuştur. 1281 yılında Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra Kayı aşiretine reis olan Osman Gazi döneminde bu iyi ilişki devam etmiştir. Kayı halkı Kışın Söğüt'te yazın Domaniç'te yaşıyordu.

İşte savaşa dair bilgiler;