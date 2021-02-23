SON DAKİKA: Terör örgütü YPG’nin çocuk zulmü! Aileler isyan etti: Silah doğrulttular

Bu olayın şahitleri var. Onu vermemek için direndim. Biz oğlumu istemek için onların merkezine gittik. Bize silahla saldırdılar. Sizin hiçbir şeyiniz bizde yok dediler. Ben sadece 15 yaşındaki oğlumu istiyorum. Kimsem yok, bana yardım edin" dedi.

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