SON DAKİKA: Terör örgütü YPG’nin çocuk zulmü! Aileler isyan etti: Silah doğrulttular

Çocukları zorla savaşçı olarak kullandığı BM ve İnsan Hakları İzleme Örgütü raporlarıyla ortaya konan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, ailelere zulmetmeye devam ediyor.
Sabah'ın haberine göre, YPG, son olarak Ayn El Arab'ın Cibre köyünden Silva Celal Miho (16), Tel El Hecer köyünden Ariyaba Ahmed Bahri (13) ve Ayn El Arab'dan Adnan Muhammed'i (15) evlerinden kaçırdı. Çocukların, terör örgütü kontrolündeki petrol kuyularının güvenliğini sağlamak için kaçırıldığı belirtildi.
Kaçırılan çocukların aileleri de terör örgütü tarafından peşlerini bırakmaları için tehdit edildiklerini söyledi. Kaçırılan çocukların babasına ise terör örgütü tarafından düzenlenmiş bir belge verildiği, bu belgede eşinin adının yanı sıra kaç çocuğunun olduğu bilgisinin yer aldığı ve yine bütün çocukların kayıt altına alındığı belirtildi.