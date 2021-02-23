Emsal karar: Arabası olan milyonları çok yakından ilgilendiriyor! O ödeme iptal edildi! Aklınızda bulunsun

2021 RADAR CEZALARI | HIZ SINIRI CEZASI

Toplum olarak trafik kurallarıyla aramız pek iyi değil. Üstelik adrenalin ve tutkuyu seviyoruz. Bir de büyük şehirlerde trafik sıkışıklığı olunca altımızdaki araç ne olursa olsun ibreyi zorlamayı seviyoruz. Bu nedenle Türkiye'de en çok uygulanan trafik cezalarından biri radar cezası olarak bilinir. Hız sınırları 3 oranlı şekilde aşılır; %10,%30 ve %50. Aşılan her oranının hız sınırı cezası ve ceza puanı farklıdır. Alt kısımda konuyu tüm detaylarıyla ele aldığımızda emin olabilirsiniz.