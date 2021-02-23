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    • 23.02.2021 08:45
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    Emsal karar: Arabası olan milyonları çok yakından ilgilendiriyor! O ödeme iptal edildi! Aklınızda bulunsun

    Emsal karar: Arabası olan milyonları çok yakından ilgilendiriyor! O ödeme iptal edildi! Aklınızda bulunsun. ’da beslediği köpeğin saldırısından kaçarken yere düşerek bileğini inciten öğrencisi ’e, hastaneye yetişmeye çalıştığı sırada hız limitini aştığı için trafik cezası yazıldı. Tedavisinin ardından kesilen cezaya itiraz eden Tanrıöver başlattığı hukuk mücadelesini kazanarak cezasını iptal ettirdi. Tanrıöver yazılan cezanın iptaline sevindiğini belirterek, "Bu karar emsal teşkil edecektir’’ dedi. 'de en çok uygulanan trafik cezalarından biri radar cezası olarak bilinir. Hız sınırları 3 oranlı şekilde aşılır; %10,%30 ve %50.

    DHA
    O ödeme iptal edildi! Aklınızda bulunsun

    Hastaneye yetişmeye çalışırken radar cezası yazılan genç, genç hukuk mücadelesini kazandı. Karar arabası olan herkese emsal olacak. Olay 18 Ocak günü Ceyhan ilçesinde meydana geldi. İlçedeki bahçelerinde kangal köpeği besleyen Hukuk Fakültesi öğrencisi Mehmet Rıdvan Tanrıöver, oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmak için koşan Tanrıöver, dengesini kaybedip yere düşerek kolundan ve bileğinden yaralandı. Annesiyle birlikte kentteki hastaneye gelen Tanrıöver, hız limiti aştığı için trafik ekipleri tarafından uygulama noktasında durduruldu. Araçtan indirilen Tanrıöver'e 161 kilometre hızla gittiği gerekçesiyle 652 lira trafik cezası yazıldı. Ekiplere hastaneye gittiğini söyleyen genç adam polislerin cezayı yazması üzerine hastaneye gitti. Tedavi altına alınan Tanrıöver'in kolu alçıya alınarak taburcu edildi. Olayın ardından yazılan cezaya itiraz eden genç, hukuk mücadelesi başlatarak yazılan cezayı iptal ettirdi.



    'BU KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK'

    Köpeğinin asabi tavırlar göstererek kendisine saldırdığını söyleyen Tanrıöver köpekten kaçtığı sırada bileğinin üzerine düştüğünü söyledi. Bileğinin şişmesi üzerine hastaneye yetişmeye çalıştığını söyleyen Tanrıöver, ''Hastaneye giderken trafik ekipleri tarafından durduruldum. 161 km hızla radara girmişim. Polislere hastaneye gittiğimi ve elimin ve ayaklarımın yaralarını gösterdim. 652 lira ceza yemekten kurtulamadım. Ceza kağıdımı aldıktan sonra sağlık durumum söz konusu olduğundan hastaneye giderek röntgen çekildi. Kolumu alçıya alıp yaralarımı temizlediler. Daha sonra ben bu haksızlığa karşı, hukuksuzluğa karşı mücadele ettim. Adaletin yerini bulması için cezaya itiraz dilekçesi yazdık. Adana 2'nci Sulh Ceza Hakimliği dilekçemizi kabul ederek, yaptırımın kaldırılmasına karar vererek Türkiye'de emsal nitelikte bir karar vermiş oldu. Çok güzel bir karar oldu. Bu karar emsal teşkil edecektir'' diye konuştu.

    2021 RADAR CEZALARI | HIZ SINIRI CEZASI

    Toplum olarak trafik kurallarıyla aramız pek iyi değil. Üstelik adrenalin ve tutkuyu seviyoruz. Bir de büyük şehirlerde trafik sıkışıklığı olunca altımızdaki araç ne olursa olsun ibreyi zorlamayı seviyoruz. Bu nedenle Türkiye'de en çok uygulanan trafik cezalarından biri radar cezası olarak bilinir. Hız sınırları 3 oranlı şekilde aşılır; %10,%30 ve %50. Aşılan her oranının hız sınırı cezası ve ceza puanı farklıdır. Alt kısımda konuyu tüm detaylarıyla ele aldığımızda emin olabilirsiniz.

        2021 Radar cezaları:

        Ceza adı ve kodu

        Ceza miktarı

        %25 indirimli

        Ceza puanı

        %10-%30 arası hız aşımı cezası

        Ceza Kodu: 51/2-a

        314 TL

        235,50 TL

        10

        %30-%50 arası hız aşımı cezası

        Ceza Kodu: 51/2-b

        652 TL

        489 TL

        15

        %50'den ve fazlası için aşım cezası

        Ceza Kodu: 51/2-c

        1339 TL

        1004,25 TL

        %25 indirimli olarak ödemek için cezanın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapmanız gerekiyor. Radar cezasını indirimli ödemek için cezanın kesildiği tarihin bir önemi yoktur. Önemli olan cezanın kişiye tebliğ edildiği tarihtir. Fakat radar cezası trafik polisi çevirmesi neticesinde kesildiyse, kesildiği tarih tebliğ edildiği tarihtir. Bu durumda sürücüye ceza puanı da işler. EDS(Elektronik Denetleme Sistemi) ile kesilen cezalar aracın ruhsatının kayıtlı olduğu adrese gönderilmektedir ve ceza puanı bu durumda geçerli değildir.
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        Haberler Güncel Emsal karar: Arabası olan milyonları çok yakından ilgilendiriyor! O ödeme iptal edildi! Aklınızda bulunsun