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    • 23.02.2021 19:27
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    Son dakika... duyurdu: 'ya hava harekatı! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... 'ın kuzeyindeki bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Düzenlenen operasyonda 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    8 PKK'lı teröristi avladık

    Son dakika haberi... 'ın kuzeyindeki bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Düzenlenen operasyonda 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
    Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, miz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek!

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    Haberler Güncel Son dakika... MSB duyurdu: Gara'ya hava harekatı! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi