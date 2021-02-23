AHaber CANLI YAYIN

AK Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 18.05'te başlayan toplantı sona erdi. Smz konusu MYK toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları şöyle:



Türkiye'nin demokrasi mücadelesi esnafın yakasına yapışanların, esnafından yakasından düşürülme hikayesidir bir bakıma. Öğretmenleri, esnafı hedef gösteren 'İki elim yakanızda' gibi ifadelerin bu kadar kolaylıkla kullanılabilmesi şaşırtıcı. Esnafımız Türkiye'deki demokrasinin, orta sınıfın bel kemiğidir. Demokrasinin ana taşıyıcılarından bir tanesidir esnafımız. Kuşkusuz her meselesiyle yakından ilgileniyoruz. Pandemi döneminde de bütün şikayetleri ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz. AK Parti'yle esnafımız arasında kuşkusuz yakın bir bağ vardır.



"MAZLUMLARIN SIĞINAĞI OLDUK"



Biz dünyaya karşı hep şununla övündük. Ölümden kaçanları ülkemizde misafir ettik. Geçmişte, ölümden kaçan insanları ülkemize misafir ettiğimiz gibi, burasının tüm mazlumların sığınağı olarak adlandırılmasını gururla söylüyoruz. Tarihten devraldığımız en büyük gurur abidelerinden bir tanesidir. Suriye'den, Irak'tan ölümden kaçan insanlar ülkemize sığındı ve bu büyük millet bir kez daha mazlumların sığınağı olduğunu göstererek ölümden kaçanlara sahip çıktı. Biz Avrupa'da bu politikamızı anlatırken şunu açık olarak söylerdik, "Türkiye'de ırkçılık yapan, bu durumu istismar eden bir muhalefet partisi yoktur. Zaman zaman bazı isimler çıkıp 'Suriyelileri niye alıyorsunuz?"

Halbuki yaptığımız ölümden kaçan insanlara sığınak olduğumuzu göstermekti. Sonuçta bu insanları ölümden kurtardık. Gelecek nesillere de bu geleneği devam ettirdiğimizi gösteriyoruz. Bazı kişiler hariç, ırkçı bir şekilde bu politika hiçbir zaman hedef alınmadı.

KILIÇDAROĞLU'NA SURİYELİ GÖÇMEN TEPKİSİ



Maalesef sayın Kılıçdaroğlu, bugün bu insanları hedef gösteren bir yaklaşım içerisine giriyor. Bu sözleri biz genelde Avrupa'nın sağından duyuyoruz. Katılmadığımız yönleri olsa da CHP'nin sosyal demokrat olma arayışlarını iyi arayışlar olarak düşünüyorduk. Bu insanlara harcananlar, bu insanları ölümden kurtarmak ve geçmişte olduğu gibi insan haysiyetine uygun olmayan yaşam koşullarından kurtarmak için yapılmıştır. Ne yapılsaydı? Yunan adalarında göçmenler nasıl gayrinizami koşullara terk ediliyorlar. Bizim tarihimizde, bugünkü politikamızda böyle bir utanç yok. Milletimizin tarihine, değerlerimize, siyasi tutumuza yakışır şekilde ölümden kaçan bu insanlar burada muhafaza edilmişlerdir. Bütün dünyanın vicdanını tek başına Türkiye yüklenmiştir.