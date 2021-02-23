Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Kamuoyunu yakından ilgilendiren yasaklarla ilgili yeni tavsiye kararlarının gündeme geleceği Bilim Kurulu toplantısı için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Bu hafta Bilim Kurulu toplantısının olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı, özellikle 1 Mart tarihi itibarıyla kısıtlamaların il bazlı olarak kaldırılacağı açıklaması ile birlikte alınacak kararlar bakımından büyük önem taşıyor.
Normalleşme sürecine ilişkin ayrıntıların, Bakan Fahrettin Koca başkanlığındaki Bilim Kurulu Toplantısıyla beraber belli olması beklenirken, Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
TAM KAPANMA ÖNERİSİ
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının düşük olduğu bölgelerde okulların kademeli olarak açılabileceğini belirterek, Kurallara uygun olursa, çok yoğun olmazsa, tedbirli olarak süreç yönetilebilirse, özellikle salgının düşük olduğu, çok fazla vaka sayısının olmadığı yerlerde okullar kademeli, hibrit eğitime başlayabilir dedi. 2020'nin Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçilen üniversitelerde, önümüzdeki bahar yarıyılı için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve YÖK'ün tavsiye kararları ve görüşleri üzerine birçok üniversite, bahar dönemi için hibrit (karma) eğitim modeline geçiş yapıyor.
Bahar yarı yılı için hibrit veya karma olarak adlandırılan modelle ilgili üniversiteler, senato kararlarını duyurmaya başladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de, okulların, salgının düşük olduğu bölgelerde kademeli olarak seyreltilmiş hibrit eğitim modeliyle açılabileceğini belirtti.