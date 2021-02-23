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    • 23.02.2021 11:13
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    Tam kapanma önerisi... toplantısı ne zaman yapılacak? bu hafta var mı?

    Yeni haftanın toplantısı ne zaman yapılacak? nın olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Düzenlenecek toplantı sonrası sokağa çıkma yasaklarına ilişkin yeni tavsiye kararlarının yayınlanması bekleniyor. Toplantıda illerdeki vaka sayıları ele alınıyor, hem sokağa çıkma yasakları hem de eğitim öğretim hayatıyla ilgili önemli görüşler ortaya konuyor. Peki; yapılacak?

    takvim.com.tr
    Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı bu hafta var mı?

    Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Kamuoyunu yakından ilgilendiren yasaklarla ilgili yeni tavsiye kararlarının gündeme geleceği Bilim Kurulu toplantısı için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Bu hafta Bilim Kurulu toplantısının olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

    BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı, özellikle 1 Mart tarihi itibarıyla kısıtlamaların il bazlı olarak kaldırılacağı açıklaması ile birlikte alınacak kararlar bakımından büyük önem taşıyor.

    Normalleşme sürecine ilişkin ayrıntıların, Bakan Fahrettin Koca başkanlığındaki Bilim Kurulu Toplantısıyla beraber belli olması beklenirken, Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

    TAM KAPANMA ÖNERİSİ

    Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının düşük olduğu bölgelerde okulların kademeli olarak açılabileceğini belirterek, Kurallara uygun olursa, çok yoğun olmazsa, tedbirli olarak süreç yönetilebilirse, özellikle salgının düşük olduğu, çok fazla vaka sayısının olmadığı yerlerde okullar kademeli, hibrit eğitime başlayabilir dedi. 2020'nin Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçilen üniversitelerde, önümüzdeki bahar yarıyılı için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve YÖK'ün tavsiye kararları ve görüşleri üzerine birçok üniversite, bahar dönemi için hibrit (karma) eğitim modeline geçiş yapıyor.

    Bahar yarı yılı için hibrit veya karma olarak adlandırılan modelle ilgili üniversiteler, senato kararlarını duyurmaya başladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de, okulların, salgının düşük olduğu bölgelerde kademeli olarak seyreltilmiş hibrit eğitim modeliyle açılabileceğini belirtti.

        Prof. Dr. Özlü, "Yani burada bir zorunluluk da yok. Biraz da bu okula gönderip göndermeme işi ailelere kalıyor. Ortam nasıl, okulun fizibilitesi, sınıftaki öğrenci sayısı nasıl, kurallara uyuyabilecek, maskelerini çocuklar sürekli takabilecek mi? Sınıflar havalandırılabilecek mi, sınıftaki öğrenci yoğunluğu ne kadar? Bunlara dikkat etmek lazım. Kurallara uygun olursa, çok yoğun olmazsa, dikkatli, tedbirli olarak süreç yönetilebilirse, özellikle salgının düşük olduğu bölgelerde, çok fazla vaka sayısının olmadığı yerlerde okullar kademeli olarak, seyreltilmiş olarak, hibrit eğitim olarak başlayabilir" diye konuştu.

        Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 8-14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ilin yer aldığı Karadeniz için uzmanlar, bölgede 15 günlük tam kapanma, ulaşım kısıtlaması ve 'bölgesel karantina' önerisinde bulundu.
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        Haberler Güncel Tam kapanma önerisi... Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı bu hafta var mı?