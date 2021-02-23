



Tüfeği ateşleyeceğini anlayınca çocuklarımın önüne geçtim. İki kızım birbirine sarılmış ağlıyorlardı. Bu esnada eşim ateş etti, çıkan mermi camdan dışarı gitti. Tekrar tüfeği bana doğrulttu, öldürmemesi için yalvardım. Tüfeğin dipçiği ile kafama vurdu. Gözüm, yüzüm, kolum ve omzumdan yaralandım" dedi.





SOĞUK SUYLA İŞKENCE AYRINTISI

Melek İpek, şöyle devam etti: "Boğazımı sıktı. Gözlerim yerinden çıkacak gibi oldu, bayıldım. Uyandığımda çıplak vaziyette ellerim kelepçeliydi. Boynum ellerime, ellerim ayaklarıma, eşimin avda kullandığı naylon iple cenin pozisyonunda olacak şekilde kendimi banyoda buldum. Eşim bana soğuk su tutuyordu. Kendime biraz geldiğimde eşimin ben baygınken tecavüz ettiğini acıyla hissettim. Sol göğsümün altına bıçağı dayadı. Çocukları odadan çıkmamaları konusunda uyardı. Sabaha karşı servisi yapıp geleceğini söyledi.



KIZLARIMLA KELEPÇEYİ AÇMAYA ÇALIŞTIK AMA...

'Burada bekle geldiğimde yarım kalan işimi halledeceğim' diyerek gitti. Kelepçenin anahtarını aradım, bulamadım. Kızlarım ile birlikte çay kaşığı ve saç tel tokaları ile kelepçeyi açmaya çalıştık ama açamadık. Eşim aşağıdan küfrederek ve bizi öldüreceğini söyleyerek eve çıkıyordu. Kapıya tekme atarak içeri girdi.