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    SİHA’lar rekor kırdı (Güncel haberler)

    Türkiye, yerli ve milli savunmaya önem verdi. En kritik operasyonlarda devreye giren İHA ve SİHA’lar, terör yuvalarını yerle bir etti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir “Güvenlik güçlerimizin göklerdeki destekçisi mız (SİHA) 300 bin saat uçuşu geride bıraktı” dedi.

    SİHA’lar rekor kırdı

    Türkiye, yerli ve milli savunmaya önem verdi. En kritik operasyonlarda devreye giren İHA ve SİHA'lar, terör yuvalarını yerle bir etti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Güvenlik güçlerimizin göklerdeki destekçisi Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarımız (SİHA) 300 bin saat uçuşu geride bıraktı" dedi.

    O SALDIRIYA SORUŞTURMA
    AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medyada siber zorbalığa uğradı. Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili düğmeye bastı. Avukat Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması açıldı.

    HDP'Lİ VEKİL UÇAKLA GİTMİŞ
    HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Gara'da görüldüğü 9 Haziran'da Diyarbakır'dan havayolu ile Erbil'e "çıkış" kaydı olduğu ortaya çıktı Taşdemir'in Kandil'de ideolojik eğitimler aldığı da belirlendi. M.U. adlı terörist, "Kendisi özel araçla ve sivil kıyafetle Gara'ya geldi" dedi.

        NORMALLEŞMEYE GERİ SAYIM
        Türkiye,         pandemiyi kontrol altına aldı. Kademeli normalleşmenin 1 Mart'ta başlayacağı açıklandı. İkinci doz aşılar tamamlandıktan sonra 65 yaş ve üzeri kısıtlamaların da kaldırılacağı açıklandı. ZÜBEYDE YALÇIN

        SKANDAL PAYLAŞIM
        ABD, teröre destekte sınır tanımadı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı adına, DEAŞ'a karşı oluşturduğu "Doğal Kararlılık Operasyonu"nun Sözcüsü Albay Wayne Marotto dün skandal bir paylaşım yaptı. YPG'ye desteğe devam edeceklerini açıkladı.

        2022'DE BİTECEKMİŞ!
        Covid-19         salgını dünyaya yayıldı. 2.4 milyon insanı hayattan kopardı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge salgının 2022'ninn başında biteceğini açıkladı.

            KRALİÇE'DEN MİSİLLEME
            Prens             Harry ile Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi ile bağlarını kopardı. Yaşadıkları süreci Oprah Winfrey'in programında anlatacaklarını açıkladı. Bunun üzerine Kraliçe Elizabeth düğmeye bastı. Programın olduğu saatlerde, ulusa sesleniş yapacağını açıkladı.

            115 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 115 milyon 307 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi 397 bin 905 lira kazandı. 4 bilenler bin 941'er lira, 3 bilenler 121'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

            733 BİN DEVRETTİ
            10 bilen çıkmayınca 733 bin lira devretti. 9 bilenler 5 bin 655'er lira, 8 bilenler 298'er lira, 7 bilenler 55'er lira, 6 bilenler 9'ar lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira kazandı.
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