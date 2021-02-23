SİHA’lar rekor kırdı (Güncel haberler)

Türkiye, yerli ve milli savunmaya önem verdi. En kritik operasyonlarda devreye giren İHA ve SİHA'lar, terör yuvalarını yerle bir etti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Güvenlik güçlerimizin göklerdeki destekçisi Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarımız (SİHA) 300 bin saat uçuşu geride bıraktı" dedi.
O SALDIRIYA SORUŞTURMA
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medyada siber zorbalığa uğradı. Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili düğmeye bastı. Avukat Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması açıldı.
HDP'Lİ VEKİL UÇAKLA GİTMİŞ
HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Gara'da görüldüğü 9 Haziran'da Diyarbakır'dan havayolu ile Erbil'e "çıkış" kaydı olduğu ortaya çıktı Taşdemir'in Kandil'de ideolojik eğitimler aldığı da belirlendi. M.U. adlı terörist, "Kendisi özel araçla ve sivil kıyafetle Gara'ya geldi" dedi.