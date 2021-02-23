SİHA’lar rekor kırdı (Güncel haberler)

115 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 115 milyon 307 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi 397 bin 905 lira kazandı. 4 bilenler bin 941'er lira, 3 bilenler 121'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.