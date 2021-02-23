NOSTRADAMUS KİMDİR?

Nostradamus ya da asıl adıyla Michel de Nostredame 14 Aralık 1503'te doğdu. 2 Temmuz 1566'da öldü. Fransız hekim, eczacı, kâhin ve astrolog olarak tanındı. 1550'den itibaren gök cisimleri esas alınarak yapılmış kehanetler içeren bir almanak yayımlamaya başladı. Kehanetlerinin ilgi görmeye başladığı o yıllardan itibaren yazdığı dörtlüklere "Nostradamus" imzasını atmaya başladı.