Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    korkuttu: 3. Dünya Savaşı çıkacak, devasa depremler ve mega volkanlar patlayacak

    ile ilgili yeni bir belgesel uluslararası kamuoyunda panik yarattı. Ünlü Fransız kahinin öngörülerini masaya yatıran uzmanlar, “Devasa depremlerin, mega volkanların ve 3. dünya savaşının yaklaşmakta olduğunu söylüyor” iddiasını ortaya attı.

    Kehanetin belgesi

    Dünyanın en büyük kahinlerinden olan Fransız fizikçi ve astrolog Michel de Nostredame hakkında hazırlanan yeni bir belgesel, büyük tartışma yarattı. Ünlü kahinin kehanetlerini masaya yatıran uzmanlar ve bilim insanları dünyayı ve insanları bekleyen korkunç felaketlerin yaklaşmakta olduğunu anlattı.

    DEPREMLER GÜNLERCE SÜRECEK


    Geçmişte, 11 Eylül saldırısını, Adolf Hitler'in ortaya çıkışını ve Büyük Londra Yangını ile birlikte birçok gelişmeyi önceden gören Nostradamus'un kehanetleri hakkında yayınlanan, "Nostradamus: End of Days" (Nostradamus: Günlerin Sonu) isimli belgeselde uzmanlar ünlü kişiliğin vizyonunu ve beklentilerini aktardı.

        Tam 942 farklı kehanette bulunan Nostradamus'un kehanetleri 3793 yılına kadar sürerken, belgeselde yer alan İngiliz Nostradamus Uzmanı Bobby Shailer, The Sun'a anlattı: "İngiltere'yi sular basacak ve büyük bir savaş başlayacak. Hollywood olduğunu düşündüğümüz yerde bir deprem olacak ve sallantılar geceler boyu sürecek" yorumunu yaptı.

        ABD'DE BÜYÜK PATLAMA
        Nostradamus'un yanardağların patlayacağını öngördüğünü dile getiren Shailer, özellikle ABD'deki Yellowstone Parkı'nda bu patlamaların gerçekleşeceğine dair bir iddiada bulunuyor.

        Shailer, Nostradamus'un Güneş'te büyük patlamalar yaratacağını da öngördüğünü dile getirirken, "Bu durumlar bütün elektronik sistemlerimizi etkisiz hale getirecek" dedi.

            10 MAYIS KRİTİK GÜN
            Nostradamus'un 10 Mayıs'ta insanlığın sonunun geleceğine dair kehanette bulunduğunu söyleyen diğer Nostradamus Uzmanları, bu 10 Mayıs'ın hangi yıl olduğunu ise henüz bilemediklerini duyurdu.

            Bobby Shailer, "Hükümetler hazır olmalı. Sıradaki dünya savaşı önceki iki savaştan çok daha kötü olacak. Bence birkaç yıl içinde 3. Dünya Savaşı başlayacak. Nostradamus, bu savaşın 25-29 yıl sürebileceğini ve sonrasında ufak savaşların yaşanacağını söylüyor" dedi.

            NOSTRADAMUS KİMDİR?
            Nostradamus ya da asıl adıyla Michel de Nostredame 14 Aralık 1503'te doğdu. 2 Temmuz 1566'da öldü. Fransız hekim, eczacı, kâhin ve astrolog olarak tanındı. 1550'den itibaren gök cisimleri esas alınarak yapılmış kehanetler içeren bir almanak yayımlamaya başladı. Kehanetlerinin ilgi görmeye başladığı o yıllardan itibaren yazdığı dörtlüklere "Nostradamus" imzasını atmaya başladı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Güncel Nostradamus korkuttu: 3. Dünya Savaşı çıkacak, devasa depremler ve mega volkanlar patlayacak