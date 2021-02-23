Dünyanın en büyük kahinlerinden olan Fransız fizikçi ve astrolog Michel de Nostredame hakkında hazırlanan yeni bir belgesel, büyük tartışma yarattı. Ünlü kahinin kehanetlerini masaya yatıran uzmanlar ve bilim insanları dünyayı ve insanları bekleyen korkunç felaketlerin yaklaşmakta olduğunu anlattı.
DEPREMLER GÜNLERCE SÜRECEK
Geçmişte, 11 Eylül saldırısını, Adolf Hitler'in ortaya çıkışını ve Büyük Londra Yangını ile birlikte birçok gelişmeyi önceden gören Nostradamus'un kehanetleri hakkında yayınlanan, "Nostradamus: End of Days" (Nostradamus: Günlerin Sonu) isimli belgeselde uzmanlar ünlü kişiliğin vizyonunu ve beklentilerini aktardı.