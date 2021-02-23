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    • 23.02.2021 15:38
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    'te 220 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı

    'te İl Jandarma ekiplerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 155 litre etil alkol, 45 litre viski, 15 litre rakı, 5 litre votka, 650 doluma hazır cam alkol şişesi ve 515 sahte bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili uyruklu A.K. gözaltına alındı.

    Kilis'te sahte içki operasyonu! Yüzlerce litre...

    'te bir eve düzenlenen operasyonda 220 litre sahte içki ele geçirildi, uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez 'nde bir evde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine koordinesinde çalışma başlattı.

    Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 155 litre etil alkol, 45 litre viski, 15 litre rakı, 5 litre votka, 650 doluma hazır cam alkol şişesi ve 515 sahte bandrol ele geçirildi.

    Olayla ilgili Suriye uyruklu A.K. gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel Kilis'te 220 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı