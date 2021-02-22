Tamamlandığında Karadeniz ve İç Anadolu'yu birbirine bağlayacak! 670 milyon liralık dev projede tarihi gün

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlardan birisi olan, Çorum'da yaklaşık 670 milyon lira yatırım ile inşaa edilen Kırkdilim tünelindeki T2 tünelinde ışık görme töreni düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye bugün, kat ettiğimiz mesafe sayesinde, dünyanın en önemli ticaret koridorları üzerinde hakimiyet kurmuş bir lojistik süper güçtür" dedi.
Türkiye'nin en önemli güzergahları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesini İç Anadolu'ya bağlayan Kırkdilim yolunda sona yaklaşılıyor. Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen Kırkdilim'deki proje 670 milyon liraya mal olacak. Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan aynı zamanda da Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan Kuzey-Güney aksının önemli parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor. Sürücülerin adeta korkulu rüyası olan aynı zamanda Kuzey-Güney aksının önemli bir ayağını oluşturan Kırkdilim'de projenin tamamlanmasıyla ulaşım daha rahat ve konforlu bir şekilde sağlanacak.
Çorum-Laçin karayolu üzerinde inşa edilen 3 tünelden ikincisi olan T2 tünelinde ışık görülmesi dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, alt yapı ve ulaştırma yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu.