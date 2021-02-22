Tamamlandığında Karadeniz ve İç Anadolu'yu birbirine bağlayacak! 670 milyon liralık dev projede tarihi gün





Çorum-Laçin Yolu üzerinde bulunan Kırkdilim Geçişi, Çorum'u, Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, Aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu'ya açılan kapısı olan Çorum için gerçekten çok önemli bir projedir. Laçin- Kırkdilim arasındaki dağlık kesiminde yer alan proje güzergahının, geçmişten itibaren, heyelan, kaya düşmesi gibi nedenlerle işletiminde çeşitli sıkıntılar yaşandığı bilinen bir gerçektir. Gerçekten çalışılması zor bir bölge ama söz konusu vatandaşlarımızın can güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması olunca gerisi bizim için teferruattır. 8,6 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol olarak tasarladığımız proje bünyesinde toplam uzunluğu 2x4.099 metre olan 3 adet tünel, 3 adet hemzemin kavşak ve 2 adet alt geçit bulunmaktadır. 4099 metre çift tüpü düşünürsek, yaklaşık 8.2 kilometre tünel uzunluğundan bahsediyoruz. T1, T2 ve T3 tünelleri ile adını güzergah üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'de büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında geçen seyahatler artık mazide kalacaktır." ifadelerini kullandı.

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Kırıkdilim tünelinde bugün itibariyle gelin noktaları açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "Bin 553 metre uzunluğundaki T3 tünelimizin kazı çalışmaları bitmiş ve nihai kaplama betonu işlerinde büyük aşama kaydedilmiştir. Sol tüpte nihai kaplama beton imalatı tamamlanmış, sağ tüpte 775 metre ilerleme sağlanmıştır. Bin 389 metre uzunluğundaki T1 tünelinde sol tüpte 563 metre, sağ tüpte 722 metre kazı desteklemede ilerleme kaydedilmiştir.Bugün de Bin 157 metre uzunluğundaki T2 tünelimizin ışık görme törenindeyiz. Kazı çalışmalarını bitirdik. Sol tüpte nihai kaplama imalatına başlayacağız. Projemiz bittiğinde mevcut güzergahta seyahat eden vatandaş ve sürücülerimizin can ve mal güvenliği sağlanacaktır. Projenin tamamlanması ile birlikte fiziki ve geometrik standartlar yükselecek, yol kolayca aşılabilecek, akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf edilecektir. Kırkdilim Tünelimizin ucunda görünen ışık, son derece anlamlıdır. Güçlü bir kalkınmaya ve her yönden daha parlak bir geleceğe giden yolda Çorum'un istikbalinin ne kadar aydınlık olduğunu ifade etmektedir. Projemizin tamamlanmasıyla ve daha nice adımlarla Çorum'u hak ettiği yaşam kalitesine kavuşturacağız. Bakanlık olarak, Çorum'un ve Çorumluların her daim yanında olduğumuzdan hepinizin emin olmasını isterim. Projemizde emeği geçen ve bu önemli aşamaya getiren işçisinden mühendisine tüm Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma çalışanlarına teşekkür ediyor, Kırkdilim Tünellerinin şimdiden, başta Çorum olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.