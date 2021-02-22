Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.02.2021 13:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2021 13:32
    ABONE OL

    ? , !

    Gündemde binlerce kişi ÖSYM takvimini yakından takip ediyor ve ? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında bazı sınavlar iptal ediliyor, erteleniyor ya da online olarak gerçekleştiriliyordu. , ve hemen tarihler sorgulanmaya başlandı. Lise ve ortaokul mezunlarının katılacağı 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın () tarihlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    KPSS 2021 ne zaman? ÖSYM 2021 lise, ortaokul KPSS takvimini yayınladı!

    KPSS 2021 ne zaman? ÖSYM 2021 lise, ortaokul KPSS takvimi arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen, devlet bünyesinde düzenli maaş ile çalışmak isteyen binlerce vatandaş 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) hangi tarihlerde yapılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM 2021 sınav takvimini paylaştı. İşte detaylar…

    2021 KPSS TARİHLERİ

    Kamu Personel Seçme Sınavı

    2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

    SINAV: 01.08.2021

    BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

    KPSS

    Kamu Personel Seçme Sınavı

    2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

    SINAV: 07.08.2021

    BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

        KPSS

        Kamu Personel Seçme Sınavı

        2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

        SINAV: 08.08.2021

        BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

        KPSS

        Kamu Personel Seçme Sınavı

        2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

        SINAV: 15.08.2021

        BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021

        KPSS NEDİR?

        Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

        Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

        a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

        b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel KPSS 2021 ne zaman? ÖSYM 2021 lise, ortaokul KPSS takvimini yayınladı!