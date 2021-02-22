KPSS 2021 ne zaman? ÖSYM 2021 lise, ortaokul KPSS takvimini yayınladı!

KPSS 2021 ne zaman? ÖSYM 2021 lise, ortaokul KPSS takvimi arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen, devlet bünyesinde düzenli maaş ile çalışmak isteyen binlerce vatandaş 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) hangi tarihlerde yapılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM 2021 sınav takvimini paylaştı. İşte detaylar…
2021 KPSS TARİHLERİ
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
SINAV: 01.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN
SINAV: 07.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021