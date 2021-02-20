Gara'ya teröristlerin ziyaretine giden HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in ihanetleri bitmek bilmiyor

İçişleri Bakan Soylu'nun A Haber canlı yayınında Gara'ya gittiğini açıkladığı HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir tam bir terör militanı çıktı.
Soylu şöyle açıkladı;
"Bazen Gara'ya bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki bunu tanıdın mı diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var. Gara'ya giden HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir"
TERÖRİSTİN CENAZESİNDE KİME DUA EDİYOR? ZERDÜŞT'E Mİ?
HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in terör faaliyetleri elbette bununla sınırlı değil. Taşdemir, 24 Mayıs 2016'da Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde çıkan çatışmada komandolar tarafından öldürülen PKK'lı terörist 'Zeyra Çıra' kod adlı Antika Acar'ın cenazesine de katılmış.