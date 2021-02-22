Kerkük'te 2 DEAŞ mensubu yakalandı

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde başlatılan operasyonda 2 terör örgütü DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin bölgeden gelen ihbarı değerlendirdiklerini aktaran Harbiye, yakalanan 2 DEAŞ mensubunun terör olaylarına adları karıştığı ve uzun zamandan beri arananlar listesinde olduklarının ortaya çıktığını ifade etti.

Harbiye, yapılan resmi işlemlerin ardından her iki teröristin mahkemeye sevk edildiğini kaydetti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.