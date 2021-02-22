ABDULKADİR TOPKAÇ KİMDİR?

Abdulkadir Topkaç, 1954 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlkokul mezunu olan Topkaç'ın asıl mesleği simit ustalığıydı. Aslında gençlik yıllarından beri astronomiye meraklı olan Topkaç'ın ciddi çalışmalarına başlaması 1991 yılında ayın hareketlerini dürbünle gözlemlemeye başlamasıyla oldu.

Astronomiyle ilgilenmeye başlamasını "1991 yılında evin avlusunda oturuyordum, akşam saatleriydi. Ay görünmeye başladı. Kendi kendime düşünüp, "Bu kadar zaman soyut kavramları düşündükten sonra ayın eksen dönüş hareketini bulabilir miyim?" şeklinde açıkladı.