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    'ın astronomu: kimdir? 'dan teşekkür mektubu alan Abdulkadir Topkaç'ın ölüm sebebi nedir?

    'dan aldığı teşekkür mektubuyla tanınan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 'da fırıncılık yaparken, astronomiye merak salan Abdulkadir Topkaç sosyal medyanın gündemine oturdu. Topkaç, 27 yıl boyunca teleskobu ile yaptığı gözlemleri ve NASA ile paylaşmıştı. Peki, Abdulkadir Topkaç kimdir, nereli ve kaç yaşında? 'ın ölüm sebebi nedir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    NASA'dan mektup alan Abdulkadir Topkaç kimdir?

    "Diyarbakır'ın astronomu" Abdulkadir Topkaç vefat etti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Abdulkadir Topkaç NASA'dan teşekkür mektubu almasıyla biliniyordu. Diyarbakır'da fırıncılık yaparken, astronomiye merak salan Abdulkadir Topaç sosyal medyanın gündemine oturdu. Topkaç, 27 yıl boyunca teleskobu ile yaptığı gözlemleri TÜBİTAK ve NASA ile paylaşmıştı. Peki, Abdulkadir Topkaç kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    ABDULKADİR TOPKAÇ KİMDİR?

    Abdulkadir Topkaç, 1954 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlkokul mezunu olan Topkaç'ın asıl mesleği simit ustalığıydı. Aslında gençlik yıllarından beri astronomiye meraklı olan Topkaç'ın ciddi çalışmalarına başlaması 1991 yılında ayın hareketlerini dürbünle gözlemlemeye başlamasıyla oldu.

    Astronomiyle ilgilenmeye başlamasını "1991 yılında evin avlusunda oturuyordum, akşam saatleriydi. Ay görünmeye başladı. Kendi kendime düşünüp, "Bu kadar zaman soyut kavramları düşündükten sonra ayın eksen dönüş hareketini bulabilir miyim?" şeklinde açıkladı.

    Topkaç, ilk teleskobunu 1992 yılında İstanbul'da 2500 dolara satın aldı. Satın aldığı teleskop Sovyetler Birliği'nden kalmaydı. Bu teleskop, TSK'nın Sur ilçesinde PKK kuvvetlerine karşı gerçekleştirildiği hendek ve barikat operasyonunda tahrip oldu. Bunun üzerine sosyal medyada düzenlenen bir yardım kampanyası sonucunda Topkaç'a 16 bin liralık bir teleskop alınmıştır.

        İŞTE ÖLÜM NEDENİ

        1992 yılında ayın bir aylık seyir açısını elde eden Topkaç, ayın yay şeklinde hareket ettiğini gözlemlemiştir. NASA'nın adresini turistlerden alan Topkaç, çalışmalarını NASA ve TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi göndermiştir.

        Evli ve 8 çocuğu olan Topkaç'ın ailesi, kendisini deli olduğu gerekçesiyle 2001 yılında terk etmiştir.

        Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde kanser tedavi gören Topkaç, 21 Şubat günü hayata gözlerini yumdu.
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