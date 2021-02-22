Mert Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özlem Zengin'e hakaret eden Mert Yaşar olayı nedir?

MERT YAŞAR KİMDİR?

Mert Yaşar, hukukçu, avukat, arabulucudur ve spor hukuku, çocuk hukuku alanında faaliyetleri vardır.

MERT YAŞAR OLAYI NEDİR?

Mert Yaşar sosyal medya hesabından AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında paylaşım yaptı. Yapılan paylaşım dikkatleri çekti ve siyaset dünyasından birçok isim konu hakkında görüşlerini dile getirdi.