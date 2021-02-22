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    • 22.02.2021 11:05
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    Bursa'da otomobil lastiğinden 1 kilo kokain çıktı

    Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobil lastiği içine gizlenmiş 1 kilogram kokain ve 1 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

    Otomobil lastiğinden 1 kilo kokain çıktı

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheliyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda da geçen cumartesi günü şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. K.A., R.K., K.D., O.F. ve İ.K. adlı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda 1 kilo 150 gram metamfetamin, 50 gram bonzai ile bir otomobilin lastiğine saklanmış 1 kilogram kokain ele geçirildi.

    4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
    Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.A., R.K., K.D. ve O.F. çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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