Osman Nuri Kabaktepe; Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Saadet Partisi İstanbul İl Yönetimi ve Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı için Osman Nuri Kabaktepe ismi geçiyor. İşte Osman Nuri Kabaktepe hakkında merak edilenler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul teşkilatında yenilenme sürecini başlattı. İlçelerde yaşanan görev değişimlerinin ardından sıra il başkanlığı görevine geldi. Erdoğan, İstanbul'daki bazı belediye başkanları ile bir araya geldi ve yeni isim hakkında istişareler yapıldı.
Görüşmelerin kamuoyuna yansımasının ardından; AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, kongrede yeniden aday olmayacağını açıkladı. Şenocak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın @RTErdogan 'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerini kullandı.
MİLLİ GÖRÜŞ KÖKENLİ BİR İSİM
Bayram Şenocak'ın bu açıklamasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı için oklar Osman Nuri Kabaktepe'ye döndü. Başkan Erdoğan'ın İstanbul'u emanet etme kararı aldığı Osman Nuri Kabaktepe, Milli Görüş kökenli bir isim. 1 Aralık 1970 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Osman Nuri Kabaktepe, Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde birçok görev üstlendi.