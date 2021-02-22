Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul teşkilatında yenilenme sürecini başlattı. İlçelerde yaşanan görev değişimlerinin ardından sıra il başkanlığı görevine geldi. Erdoğan, İstanbul'daki bazı belediye başkanları ile bir araya geldi ve yeni isim hakkında istişareler yapıldı.

Görüşmelerin kamuoyuna yansımasının ardından; AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, kongrede yeniden aday olmayacağını açıkladı. Şenocak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın @RTErdogan 'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerini kullandı.