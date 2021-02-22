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    • 22.02.2021 11:04
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    kimdir, aslen nereli? mı olacak?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul teşkilatında yenilenme sürecini başlattı. İlçelerde yaşanan görev değişimlerinin ardından sıra il başkanlığı görevine geldi. Bu gelişmelerin ardından , sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını açıkladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı için 'nin adı geçtiği öğrenildi. Peki, , kaç yaşında? AK Parti İstanbul İl Başkanı mı olacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

    Osman Nuri Kabaktepe; Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Saadet Partisi İstanbul İl Yönetimi ve Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı için Osman Nuri Kabaktepe ismi geçiyor. İşte Osman Nuri Kabaktepe hakkında merak edilenler...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul teşkilatında yenilenme sürecini başlattı. İlçelerde yaşanan görev değişimlerinin ardından sıra il başkanlığı görevine geldi. Erdoğan, İstanbul'daki bazı belediye başkanları ile bir araya geldi ve yeni isim hakkında istişareler yapıldı.

    Görüşmelerin kamuoyuna yansımasının ardından; AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, kongrede yeniden aday olmayacağını açıkladı. Şenocak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın @RTErdogan 'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerini kullandı.

    MİLLİ GÖRÜŞ KÖKENLİ BİR İSİM

    Bayram Şenocak'ın bu açıklamasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı için oklar Osman Nuri Kabaktepe'ye döndü. Başkan Erdoğan'ın İstanbul'u emanet etme kararı aldığı Osman Nuri Kabaktepe, Milli Görüş kökenli bir isim. 1 Aralık 1970 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Osman Nuri Kabaktepe, Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde birçok görev üstlendi.

        OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR?

        Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970'te Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

        Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Saadet Partisi İstanbul İl Yönetimi ve Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde SP'den Fatsa belediye başkan adayı oldu.

        Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı da yapan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti Denetim Kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. 2016 yılında da Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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        Haberler Güncel Osman Nuri Kabaktepe kimdir, aslen nereli? AK Parti İstanbul İl Başkanı mı olacak?