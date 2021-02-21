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    • 21.02.2021 17:09
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    ? ! Havaya, suya, toprağa…

    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Havanın ısındığını ve baharın gelişini müjdeleyen cemre sırasıyla hava, suya ve toprağa düşüyor ve her yıl bu tarihler merak konusu oluyor. Peki nedir, hangi tarihlerde nereye düşüyor? Meteorolojik bir olay olan cemre hakkında merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Cemre toprağa ne zaman düşecek? 2021 cemre tarihleri! Havaya, suya, toprağa…

    Cemre toprağa ne zaman düşecek? 2021 cemre tarihleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İlkinin düşmesinin ardından diğer tarihler de gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer aldı. 7 gün arayla gerçekleşen bu hava olayına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.

    2021 CEMRE TARİHLERİ!

    İlk cemre bugün(19 Şubat) ve yarın (20 Şubat) günlerinde havaya düşüyor.

    İkinci cemre suya 26-27 Şubat,

    Üçüncü cemre 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek.

    CEMRE NEDİR?

    Cemre anlamı sözlüklerde kor yani ateş olarak geçmektedir. Arapça kökenli bir kelimedir. Halk arasında havaların ısınmaya başlaması olarak bilinir. Böylece halk arasında Hıdırellez kutlanmaya başlar.

    Cemre sıcaklıkların yükselişi olarak bilinir. Kış mevsiminin bittiğini, baharın geldiğini belirtir. Çok eskiye dayanan cemre 7 gün aralıklar ile gerçekleşir. İlk olarak havaya, daha sonra suya ve toprağa düşer. Cemrenin her düşüşünde havalar ısınmaya başlar ve insanlar bu ısınan havayı hisseder.

        Her cemrenin düşüşü ile havalar ısınmaya başlar. Cemreler arasındaki sıcaklıklarda düşüş görülür. Bu da cemrenin havanın aşağıdan değil, yukarıya doğru ısındığını gösterir.

        Cemre kelime karşılığı kor halinde yanan ateş anlamına gelmektedir. İslam dinindeki anlamı ise Müslümanların hac esnasında Mina vadisinde attıkları taşların yığını demektir. Türk Edebiyatında divan şairleri cemre geldiği zaman önemli kişilere yazdıkları övgü şiirleri de Cemreviye olarak bilinir.

        Cemre meteorolojik bir olaydır. Takvimlerde bahardan önce 7 gün ara ile havaya, suya ve toprağa düşer. Cemre sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.
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