Terör örgütü PKK ve Haşdi Şabi'nin alçak kardeşliği! Türkiye'ye karşı ortak saldırı kararı aldıklarını duyurdular!

Erbil Havalimanı ve ABD askerlerinin üssü, olayı daha karmaşık kılma adına hedef alındı. Irak Bölgesel Yönetimi'nin Bağdat ile ciddi sıkıntıları var. İran ile de uzun süredir yaşanan problemler bulunuyor. Haşdi Şabi-PKK ittifakı bu süreçte Türkiye ile iş birliğinin derinleşmesinden rahatsız durumda.

Şİİ GRUPTAN MANİDAR AÇIKLAMA

Saldırıyı üstlenen Şii paravan grubun açıklamasında da Türk hedeflerinin vurulacağının belirtilmesi zaten durumu yeterince açıklıyor. Erbil sebze hali civarına kadar sızıp ardından roketlerin fırlatıldığı aracı imha edip olay yerinden kaçtılar.



Bu apaçık gösteriyor ki, PKK bu saldırının bir parçası. O füzeler PKK iş birliğinde oraya kadar getirildi ve ateşlendi. Orada Türkiye'ye ait herhangi bir askerî ya da sivil Türk varlığı yoktu. Ancak örgüt ABD, İsrail ve Türkiye'yi birlikte zikretti.