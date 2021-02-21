Terör örgütü PKK ve Haşdi Şabi'nin alçak kardeşliği! Türkiye'ye karşı ortak saldırı kararı aldıklarını duyurdular!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gara Operasyonu öncesi Sincar'da yapılan toplantıya Ketaib Hizbullah, Hareket en-Nuceba, Asaeb Ehlu'l-Hak gibi Haşdi Şabi çatı yapılanmasını oluşturan en büyük grupların siyasi ve askerî yöneticileri katıldı. PKK temsilcileri de toplantıya Mahmur Kampından gelerek dâhil oldu.
Özel kamufle araçla Sincar'a gelen PKK yöneticileri arasında Duran Kalkan'ın da yer aldığı belirtiliyor. Azad Küreci, toplantıda tarafların Türkiye'nin Irak'ta devam eden terör karşıtı operasyonlarına karşı iş birliği anlaşması yaptığını ifade etti. Küreci, Haşdi Şabi ve PKK'nın, Türkiye'nin Irak'ta var olan sivil ve askeri varlığına karşı ortak saldırı kararı aldıklarını kaydetti.
Erbil Havalimanı ve şehir merkezine yönelik roketli saldırının da aynı toplantıda kararlaştırıldığını kaydeden Azad Küreci, "Erbil'i vuran roketler şehrin yedi kilometre güneybatısından ateşlendi. Erbil-Mahmur yolundan atılan roketler, İran Devrim Muhafızlarına ait çıktı.
Olayı Haşdi Şabi bünyesinde kurulan paravan Saraya Evliya ed-Dem isimli örgüt üstlendi. Yerleri bilinmesin ve Haşdi Şabi doğrudan hedef alınmasın diye böyle bir örgüt ihdas ettiler. Saldırının PKK ve Haşdi Şabi iş birliği ile düzenlendiğine ilişkin ciddi bilgiler var'' dedi.