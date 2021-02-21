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    • 21.02.2021 19:18
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    Son dakika: 21 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Kovid-19 tablosu

    Son dakika haberleri... 21 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu, covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden paylaştı.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 21 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu, covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden paylaştı.

    20 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

    19 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        17 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

            15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

            14 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

            13 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                12 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                11 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                10 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                    9 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                    8 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                    7 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                        6 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                        5 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                        4 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
                            Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 21 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Kovid-19 tablosu