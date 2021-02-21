Sağlık Bakanlığı 21 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu, covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden paylaştı.
20 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
19 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 21 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu, covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden paylaştı.
20 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
19 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
17 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
14 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
13 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
12 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
11 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
10 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
9 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
8 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
7 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
6 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
5 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
4 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
3 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
2 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU