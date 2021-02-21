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    • 21.02.2021 17:30
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    ’de dev uyuşturucu operasyonu! 13 kişi gözaltına alındı!

    Son dakika haberi... ’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı, uyruklu bir kişi tutuklandı. Çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken 1 tabanca ile 5 mermiye el konuldu.

    Çanakkale'de dev operasyon! 13 kişi gözaltında

    İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; ve ilçelerine uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Farklı zamanlarda yapılan operasyonlarda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. A.H., S.A., A.G., V.S., G.K., A.A., E.P., B.B., C.K., İ.A., H.T., N.D., S.T. adlı şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde bulunurken 1 tabanca ile 5 mermiye el konuldu.

    Gözaltına alınan şüphelilerden istan uyruklu A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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    Haberler Güncel Çanakkale’de dev uyuşturucu operasyonu! 13 kişi gözaltına alındı!