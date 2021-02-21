Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler yüzyüze eğitime ne zaman başlayacak? Sorularının yanıtları milyonlarca öğrenci ve velisi tarafındna merak edilerek arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamalar da peşpeşe geldi, peki MEB açıklanmasında hangi ayrıntılar yer alıyor? Okullar hangi tarihte yüzyüze eğitime başlayacak, işte tüm detaylar…
BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI GELDİ!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim uygulamasına geçiş süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı merakla beklenirken yüz yüze eğitim planlaması da netleşti.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Daha önce yapılan açıklamalarda köy okullarının 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacağı bildirilirken, 8. ve 12. Sınıflar için ise 1 Mart tarihi işaret edilmişti.
İşte tüm ayrıntılar;
1 MART'TA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla yüz yüze eğitim uygulamalarına ilişkin illere gönderilen yazıda, 1 Mart'tan itibaren 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçileceği, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönem devam etmek isteyenlerin ise 15 Şubat'tan itibaren söz konusu eğitime devam etmelerinin sağlanacağı anımsatıldı.
Yazıda, "1 Mart 2021 tarihinden itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır." bilgisi paylaşıldı.
Buna göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı Anadolu liseleri alan/dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlanan "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı" kullanılacak.
HAFTADA 24 DERS SAATİNİ GEÇMEYECEK
Çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulunca planlanacak.
Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacak.
Öte yandan, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve saatleri de "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlandı.