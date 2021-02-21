Bakan Kurum, sağlam ve güvenli konutlar inşa edip depremzede vatandaşların mutluluklarına bir içinde düzenlenecek teslim töreniyle şahit olacaklarını bildirdi.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmaları hızla yürüttüklerini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Deprem konutlarının maliyeti yaklaşık 3 milyar lira tutarında. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız hızlı bir şekilde süreci yürütüyor. AFAD'ımızla birlikte çalışmaları sahada kararlı bir şekilde yapıyorlar. Belediyelerimiz bu çalışmalara ortaklık ediyorlar, destek veriyorlar. İnşallah Elazığ ve Malatya gibi burada da hiçbir mağduriyet yaşatmadan konutları vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.

RIZA BEY APARTMANI YEŞİL ALAN OLACAK

İzmir'deki dönüşümün sadece yapılacak projelerden ibaret olmadığını aktaran Kurum, birçok riskli alanda projelerinin olduğunu belirtti.

Kurum, İzmir'de 2002'den itibaren 407 milyon lira kira yardımında bulunulduğunu, yapılacak projeler için de Bakanlığın düzenlemeleri çerçevesinde desteklemelerin verileceğini kaydetti.

Bazı vatandaşların yapılan projelerin dışında dönüşüm talepleri olduğunu dile getiren Kurum, vatandaşların mağdur olmamaları konusunda çalışmaların yürütüldüğünü anlattı.

Depremzedelerden gelen talepleri de dinlediklerini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Rıza Bey Apartmanı'nda 38 vatandaşımızı kaybettik. Bu depremin üzerinden 3 ay geçti. Hala acılarımız dinmedi. Tabii buradaki kurtarma çalışmalarında 84 milyonumuzu mutluluğa boğan Ela ve Ayda bebeklerimiz bu apartmanımızdan çıktılar. Artık bu apartman, depremi bu anlamda da temsil edilen bir alan haline geldi. Yapmış olduğumuz istişarelerde de burada vefat eden vatandaşlarımızı anacağımız, hatıralarını yad edeceğimiz Rıza Bey Apartmanı alanını boş bırakıyoruz ve bu alanda yeşil alan düzenlemesi ve depremzede vatandaşlarımızın hatıralarının yaşatılacağı bir mekanı da inşallah Toplum Konut İdaresi Başkanlığımız ile yapıp İzmir'e kazandırmış olacağız. Bu çalışmayı da bugün yapma kararı aldık."