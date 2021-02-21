İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından devlet bölgede yaraları sarmaya devam ediyor.
Deprem sonrası yıkılılan 71 binanın yerine depreme dayanıklı modern binalar inşa edilecek. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak AK Parti 7'nci Olağan İzmir İl Kongresi'ne katılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN TÖRENE KATILACAK
Erdoğan, İzmir programı kapsamında İzmir Bayraklı'da depremzedeler için yapılacak konutların temel atma törenine de katılacak. AK Parti 7'nci Olağan Kongre programında sona geliniyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat, toplantıda deprem ve selin yaşandığı İzmir'in ihtiyaçlarını görüştüklerini bildirdi.
TÜM KURUMLAR SEFERBER OLDU
Kurum, 30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu dile getirdi.
Deprem sonrası İzmir'de afetzede vatandaşların yaralarını sarmak için mahalle mahalle, sokak sokak çalışma başlattıklarını vurgulayan Kurum, depremden 2 ay sonra yeni konutların temellerini atmaya başladıklarını belirtti.