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    • 21.02.2021 12:34
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    Ve belli oldu! 2021 bedava tablet başvurusu nasıl, ? - ücretsiz tablet başvuru formu

    2021 bedava tablet başvurusu nasıl, ? ’da ikamet eden öğrencilere ücretsiz 40 bin tablet dağıtılma işlemine başlandı. İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak olan bedava tablet başvurusu için araştırmalar devam ederken evinde ilköğretim ve lisede okuyan 3 ve daha az öğrencinin bulunduğu ailelere 1 tablet, 4 ve üzeri öğrencinin bulunduğu ailelere ise 2 adet ücretsiz tablet verilecek. Ayrıca ücretsiz tabletler, ailenin gelir durumu, öğrencilerin başarısı ve ihtiyaç durumuna göre leri tarafından verilecek. Öğrencilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmıyor. İnternette dolaşan tablet başvuru formlarına ise itibar etmeyiniz.

    Ve belli oldu! 2021 İBB bedava tablet başvurusu nasıl, nereden yapılır?

    EBA ücretsiz tablet başvuru formu! 2021 yılında uzaktan eğitim sürecinde durumu olmayan öğrencilere tablet yardımı devam ediyor. MEB'den hemen sonra İBB'de 40 bin öğrenciye tablet dağıtımına başladı. Peki, İBB bedava tablet başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet ekipleri ailede eğitim gören çocuk sayısına göre sosyal destek alan aillelerin adreslerine tabletlerini teslim edecek. Dağıtılan tabletlerden yarısı wifi üzerinden, yarısı da sim kart takılarak internete bağlanabilecek.

    İBB BEDAVA TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Yapılan açıklama kapsamında bedava tablet başvurusu alınmayacağı, tıpkı 1. faz pandemi yardımı sürecinde olduğu gibi sosyal destek alan ailelere otomatik olarak tablet dağıtımı yapılacağı ilan edildi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet ekipleri ailede eğitim gören çocuk sayısına göre sosyal destek alan aillelerin adreslerine tabletlerini teslim edecek. Dağıtılan tabletlerden yarısı wifi üzerinden, yarısı da sim kart takılarak internete bağlanabilecek.

    MEB BEDAVA TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Bakanlığın öğrencilere ulaştırdığı tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı internet paketi de bulunuyor. 100 bin ek tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

        Öte yandan başvuru esasları ile ilgili daha önce Bakan Selçuk açıklama yapmıştı. Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine eklemişti.
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        Haberler Güncel Ve belli oldu! 2021 İBB bedava tablet başvurusu nasıl, nereden yapılır? MEB - EBA ücretsiz tablet başvuru formu