EBA ücretsiz tablet başvuru formu! 2021 yılında uzaktan eğitim sürecinde durumu olmayan öğrencilere tablet yardımı devam ediyor. MEB'den hemen sonra İBB'de 40 bin öğrenciye tablet dağıtımına başladı. Peki, İBB bedava tablet başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet ekipleri ailede eğitim gören çocuk sayısına göre sosyal destek alan aillelerin adreslerine tabletlerini teslim edecek. Dağıtılan tabletlerden yarısı wifi üzerinden, yarısı da sim kart takılarak internete bağlanabilecek.
İBB BEDAVA TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yapılan açıklama kapsamında bedava tablet başvurusu alınmayacağı, tıpkı 1. faz pandemi yardımı sürecinde olduğu gibi sosyal destek alan ailelere otomatik olarak tablet dağıtımı yapılacağı ilan edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet ekipleri ailede eğitim gören çocuk sayısına göre sosyal destek alan aillelerin adreslerine tabletlerini teslim edecek. Dağıtılan tabletlerden yarısı wifi üzerinden, yarısı da sim kart takılarak internete bağlanabilecek.
MEB BEDAVA TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bakanlığın öğrencilere ulaştırdığı tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı internet paketi de bulunuyor. 100 bin ek tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.