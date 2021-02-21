İzmir'de 5 gündür kayıp olan 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kınacı'nın cesedi Menderes ilçesindeki ormanlık arazide battaniyeye sarılı halde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan T.Ö.İ. cinayeti işlediğini itiraf etti. Katil zanlısı ifadesinde, "Kendi rızasıyla birlikte olduk. Sonra birden bağırmaya başladı. Susturmaya çalıştım. Susmayınca ellerimle boğdum. Tecavüz etmedim. Çok pişmanım" dedi. Kınacı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Cesur yaşa yakışanı yap. Hikayenin sonunda herkes ölecek. Dünya yaşanacak bir yer değil" şeklinde yazması dikkat çekti.
KARAKUCAK!
İzmit'te özel bir dil okulu çalışanları, okulun girişine kardan bir kadın yaptı. Ertesi gün, kardan kadının yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu kardan kadını 2 erkeğin çaldığı ortaya çıktı.
DEAŞİK VURGUN
İstanbul'da kendilerini 'polis' olarak tanıtan kimliği belirsiz 3 kişi, Suriyeli ailenin tüm varlığını ellerinden aldı. Çete, kurbanların ülkesine göre eleman çalıştırmaya başladı. Son olarak Suriye'li aile ile Arapça konuşarak 'DEAŞ'li bir terörist havalimanında adınıza sahte pasaportla yakalandı' diyerek 380 gram altını ile 3 bin TL'sini dolandırdı. Birikimlerini dolandırıcılara kaptırdıklarını anlatan Ceryan Zeynel, "Savaştan kaçarak buraya geldik. Kocamla bir yıl önce evlendik ve çalışmaya başladık. Paramızı, altınlarımızı her şeyimizi aldılar. Bizde bir lira daha bırakmadılar" diye dert yandı.