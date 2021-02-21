DEAŞİK VURGUN

İstanbul'da kendilerini 'polis' olarak tanıtan kimliği belirsiz 3 kişi, Suriyeli ailenin tüm varlığını ellerinden aldı. Çete, kurbanların ülkesine göre eleman çalıştırmaya başladı. Son olarak Suriye'li aile ile Arapça konuşarak 'DEAŞ'li bir terörist havalimanında adınıza sahte pasaportla yakalandı' diyerek 380 gram altını ile 3 bin TL'sini dolandırdı. Birikimlerini dolandırıcılara kaptırdıklarını anlatan Ceryan Zeynel, "Savaştan kaçarak buraya geldik. Kocamla bir yıl önce evlendik ve çalışmaya başladık. Paramızı, altınlarımızı her şeyimizi aldılar. Bizde bir lira daha bırakmadılar" diye dert yandı.