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    • 21.02.2021 13:21
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    SON DAKİKA: 'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakalandı!

    'nın yaptığı son dakika açıklamasında "’ın ve bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, ’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin HTŞ, 2’sinin de mensubu olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

    Sınırda operasyon! 16 kişi yakalandı

    tarafından yapılan açıklamaya göre, "'ın ve bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, 'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı.

    Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin HTŞ, 2'sinin de mensubu olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakalandı!