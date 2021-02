Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Hatay'ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin HTŞ, 2'sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Our border guards serving in the Reyhanlı and Narlıca districts of Hatay took into custody a total of 16 people who were trying to illegally cross into Turkey from Syria. Four of them were identified as DAESH (ISIS) and Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) members. https://t.co/qDV8QBqD8u