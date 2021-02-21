Doktorun sosyal medya hesabını ele geçirip 150 bin liralık vurgun yaptılar

Samsun'da özel bir hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman olarak görev yapan Doktor Harika Sönmez'in sosyal medya hesabı çalındı. Dolandırıcılar, Doktor Sönmez'in hem şifresini hem de onay kodunun gittiği maili değiştirerek hesabın geri alınmasını da engelledi. Bahis sitesini öven ve sahte bir dekontla 'ben para kazandım, siz de kazanabilirsiniz' paylaşımları yapıldı. Bunu gören takipçiler, hesaba para yağdırdı.

Dolandırıcılar 24 saatte yaklaşık 150 bin TL vurgun yaptı. Bazı takipçiler ise durumdan şüphelenerek doktora ulaştı. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan Doktor Sönmez, yeni bir sosyal medya hesabı açarak, vatandaşları uyardı ve hesaba itibar edilmemesi için çağrıda bulundu.