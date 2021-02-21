Hamile eşini kayalıklardan atarak öldüren cani koca Hakan Aysal’ın, diyar diyar gezip tatil yaptığı ortaya çıktı



Karısının üzerine çektiği 119 bin liralık krediyi tatillerde yiyen Aysal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda hiç vicdan azabı çekmediği görüldü. Aysal'ın Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te günlüğü bin 326 lira olan lüks Hilton Oteli'nde konakladığı ve gününü gün ettiği anlar fotoğraf karelerine yansıdı.