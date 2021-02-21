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    Hamile eşini kayalıklardan atarak öldüren cani koca Hakan Aysal’ın, diyar diyar gezip tatil yaptığı ortaya çıktı

    İstanbul'dan 'ye tatil bahanesiyle götürdüğü 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (32) öldüren Hakan Aysal'ın (40) tatil tutkunu bir kişi olduğu anlaşıldı. Eşini şeytani bir plan yapıp 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan atarak öldürdüğü ortaya çıkan Aysal'ın, tutuklanmadan önce, 2.5 sene boyunca şehir şehir gezdiği ortaya çıktı.

    Eşsiz tatil

    İstanbul'dan Fethiye'ye tatil bahanesiyle götürdüğü 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (32) öldüren Hakan Aysal'ın (40) tatil tutkunu bir kişi olduğu anlaşıldı.

    Eşini şeytani bir plan yapıp 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan atarak öldürdüğü ortaya çıkan Aysal'ın, tutuklanmadan önce, 2.5 sene boyunca şehir şehir gezdiği ortaya çıktı.


    Karısının üzerine çektiği     119 bin liralık krediyi tatillerde yiyen Aysal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda hiç vicdan azabı çekmediği görüldü. Aysal'ın Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te günlüğü bin 326 lira olan lüks Hilton Oteli'nde konakladığı ve gününü gün ettiği anlar fotoğraf karelerine yansıdı.

        Aysal, yaptığı Türkiye turunu günü gününe paylaştı. 1 Kasım 2019'da Alanya, 3 Kasım 2019'da Isparta ve Afyonkarahisar tatillerinden sonra sırasıyla 3 Ocak 2020'de Çankırı, 31 Ocak 2020'de Sakarya, 2 Şubat 2020'de Ankara, 17 Haziran'da Muğla Akyaka, 19 Haziran'da Ören, 20 Haziran'da Fethiye, 21 Haziran'da Antalya Kaş, 12 Temmuz'da Yalova ve 31 Temmuz'da Abant'a gitti. Aysal tatillerden fırsat buldukça da İstanbul'daki perde dikim atölyesine de uğradı.

        GECELİĞİ 1326 LİRALIK OTELDE KALDI
        Hakan Aysal'ın Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te günlüğü bin 326 lira olan lüks Hilton Oteli'nde konakladığı ve gününü gün ettiği wanlar fotoğraf karelerine yansıdı.
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        Haberler Güncel Hamile eşini kayalıklardan atarak öldüren cani koca Hakan Aysal’ın, diyar diyar gezip tatil yaptığı ortaya çıktı