Hamile eşini kayalıklardan atarak öldüren cani koca Hakan Aysal’ın, diyar diyar gezip tatil yaptığı ortaya çıktı

İstanbul'dan Fethiye'ye tatil bahanesiyle götürdüğü 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (32) öldüren Hakan Aysal'ın (40) tatil tutkunu bir kişi olduğu anlaşıldı.
Eşini şeytani bir plan yapıp 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan atarak öldürdüğü ortaya çıkan Aysal'ın, tutuklanmadan önce, 2.5 sene boyunca şehir şehir gezdiği ortaya çıktı.
Karısının üzerine çektiği 119 bin liralık krediyi tatillerde yiyen Aysal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda hiç vicdan azabı çekmediği görüldü. Aysal'ın Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te günlüğü bin 326 lira olan lüks Hilton Oteli'nde konakladığı ve gününü gün ettiği anlar fotoğraf karelerine yansıdı.