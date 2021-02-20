"HAKİKAT MÜCADELEMİZİN GÜÇLÜ AYGITLARINDAN BİRİ OLACAK"

Platformun test aşamasında olduğunu vurgulayan Altun, "Çok ama çok yakında yayına geçecek bu platform, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir çalışmalarını yürüttüğümüz DOĞRU MU platformu tam da bu ihtiyacı karşılamak amacıyla tasarlandı.

Şu anda test aşamasında.

Çok ama çok yakında yayına geçecek, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak. https://t.co/bnhWU98YuR pic.twitter.com/SiG1I5zvEc — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 20, 2021