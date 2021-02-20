Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.02.2021 16:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.02.2021 16:33
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Yalanlara karşı yeni platform geliyor: Doğru mu? İletişim Başkanı duyurdu

    Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı özellikle sosyal medyadaki yalan, algı operasyonu ve manipülasyonlara karşı hareket etmek için kullanılacak "Doğru mu?" isimli uygulamanın yakında hayata geçeceğini duyurdu. Altun böyle bir uygulamayı soran kullanıcısının tweetini alıntılayarak gelişmeyi duyurdu ve "Uzun süredir çalışmalarını yürüttüğümüz DOĞRU MU platformu tam da bu ihtiyacı karşılamak amacıyla tasarlandı. Şu anda test aşamasında. Çok ama çok yakında yayına geçecek, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak." ifadelerini kullandı.

    AA
    Altun duyurdu! Yalanlara karşı yeni uygulama geliyor

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya yalanlarıyla mücadele için yeni nesil "doğrulama platformu" hazırladı.

    "DOĞRU MU?"
    Alınan bilgiye göre, İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını "DOĞRU MU?" adlı yeni nesil doğrulama platformuyla ortaya koyacak. Platforma, İOS ve Android marketlerden ulaşılabilecek.

    BİLGİLERİN GERÇEK OLUP OLMADIĞINI ÖĞRENMEK İÇİN TASARLANDI
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, uzun süredir çalışmalarını yürüttükleri "DOĞRU MU?" platformunun sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını öğrenme ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandığını belirtti.

        "HAKİKAT MÜCADELEMİZİN GÜÇLÜ AYGITLARINDAN BİRİ OLACAK"
        Platformun test aşamasında olduğunu vurgulayan Altun, "Çok ama çok yakında yayına geçecek bu platform, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak." ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Yalanlara karşı yeni platform geliyor: Doğru mu? İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu