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    • 20.02.2021 15:09
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    şehidi kahraman doğum gününde mezarı başında anıldı

    Son dakika haberi... 'da 'nda 2016'da darbeci general 'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay , doğum gününde kabri başında anıldı.

    Ömer Halisdemir mezarı başında anıldı

    darbe girişiminin kahramanı 'in doğum gününde, Bor ilçesi beldesinde bulunan kabrine bu sene kısıtlamadan dolayı ziyaretçi gelemedi. Çukurkuyu Belediye Başkanı , amcasının oğlu Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.



    'BU MEMLEKETTE ÖMER'LER BİTMEZ'
    Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde dua eden Başkan Ahmet Halisdemir, "Bugün kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in 20 Şubat 1974 doğum günü yıl dönümü. Öncelikle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi. Zaman zaman ziyaretçilerimiz bir nebzede olsa gelip dua ediyorlar.




    Bu memlekette gördüğünüz gibi Ömerler, Mahirler, Erdallar, Fıratlar bitmez. Bundan sonra gelen nesiller Ömerleri Fıratları yaşatacaklardır"     dedi.

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