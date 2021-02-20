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    • 20.02.2021 09:21
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    SON DAKİKA: 'da korkutan deprem! | ve son depremler listesi

    Son dakika haberine göre, tarafından yapılan açıklamaya göre, 3.8 büyüklüğündeki deprem 7 km derinlikte gerçekleşti. İşte AFAD ve son depremler listesi.

    Konya'da korkutan deprem!

    tarafından yapılan açıklamaya göre, 3.8 büyüklüğündeki deprem 7 km derinlikte gerçekleşti.

    AFAD SON DEPREMLER
    3,7 büyüklüğündeki depremin ardından 'da 1,7 ve 2,7 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldi.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2021.02.20 08:25:31 34.8782 24.4427 7.1 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
    2021.02.20 08:08:26 37.5900 27.2365 18.8 -.- 1.5 -.- TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN) İlksel
    2021.02.20 07:57:35 38.5738 31.6655 4.3 -.- 2.3 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
    2021.02.20 07:55:54 38.5323 31.6542 5.0 -.- 1.6 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
    2021.02.20 07:52:49 38.5758 31.6578 5.5 -.- 3.8 3.6 MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
    2021.02.20 07:39:03 39.5147 44.4705 5.0 -.- 2.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
    2021.02.20 07:02:41 38.8018 27.6710 15.9 -.- 2.0 -.- TIRKES-SARUHANLI (MANISA) İlksel
    2021.02.20 06:27:37 37.3060 38.5873 7.6 -.- 1.9 -.- KESMETAS-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
    2021.02.20 06:20:37 40.1540 31.7545 9.4 -.- 2.2 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
    2021.02.20 05:40:10 39.5268 28.0785 9.4 -.- 1.6 -.- GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
    2021.02.20 05:06:21 39.0472 29.8737 9.8 -.- 1.4 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
    2021.02.20 04:52:01 37.8512 26.9658 9.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.02.20 04:10:05 38.9132 26.7457 10.8 -.- 1.9 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.02.20 03:46:19 39.1135 36.1133 2.9 -.- 1.9 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
    2021.02.20 03:44:00 38.4430 25.3072 1.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
    2021.02.20 03:39:23 39.0288 29.8732 5.0 -.- 2.8 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
    2021.02.20 03:33:14 38.5013 39.1700 11.2 -.- 1.7 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
    2021.02.20 03:31:55 38.0505 37.5728 5.0 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Konya'da korkutan deprem! | AFAD ve Kandilli son depremler listesi