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    • 20.02.2021 12:26
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    SON DAKİKA: Emniyet'ten çilere operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

    Son dakika haberi... ve nca; “/Siber Denetim ve Kumar/Oyun Makineleri” suçlarına yönelik ülke genelinde 11.396 ekip, 44.748 personelin katılımıyla 14:00/18:00 saatleri arasında “Yasa Dışı Bahis/Siber Denetimi” ve 18:00/21:00 saatleri arasında “Kumar/Oyun Makineleri” uygulamaları yapıldı. operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken aranan yüzlerce kişi de yakalandı.

    Emniyet'ten yasa dışı bahisçilere operasyon!

    Açıklamanın detayları şöyle:

    Yasadışı Bahis/Siber Denetimi uygulamasında;
    59 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 120 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı.
    19 şahıs gözaltına alınırken, 551 aranan şahıs yakalandı.

    Kumar/Oyun Makineleri uygulamasında;
    7.449 işyeri ve 367 dernekte, 9 şahıs gözaltına alındı. 146 aranan şahıs yakalandı,
    18 şahıs hakkında adli, 54 şahıs hakkında idari işlem uygulandı. 6 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı.

    Yapılan uygulamalarda; Coronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olarak, tarafından çıkarılan genelgeler ile "65 Yaş Üstü ve 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Yasağı, Maske Takmamak, Sosyal Mesafe Yasağına Uymamak ve Saat 21.00'dan Sonra Sokağa Çıkma Yasağı" tedbirlerine uymayan 390 şahsa idari para cezası uygulandı.

    Ayrıca, 2 adet tabanca, 1 adet uzun namlulu (kalaşnikof) silah, 4 adet av tüfeği, 18 adet mermi, 1 adet , 10 gr eroin, 54 gr esrar maddesi, 41 adet bonzai, kâğıdı ile oyun pulları ele geçirildi.



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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Emniyet'ten yasa dışı bahisçilere operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı