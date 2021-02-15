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    • 15.02.2021 11:06
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    İstanbul'da doluluk oranları açıklandı! yağışı barajların nı arttırdı mı?

    AKOM verilerine göre yoğun ve etkili yağışı sonucunda kentin yüksek ve kırsal bölgelerinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. İstanbul'da pazar günü etkisini gösteren yoğun , lardaki su oranını artırdı. Peki İstanbul barajlarında son durum ne? Barajlardaki yeterli seviyeye ulaştı mı? İstanbul için alarm durumu var mı? İşte İSKİ verilerine göre son durum.

    İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 47.20

    İstanbul'da baraj doluluk oranı, kar yağışlarının ardından yükselmeye devam ediyor.

    İSKİ verilerine göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 47.20'ye yükseldi.



    Ocak ayında yüzde 20'nin altına kadar gerileyen baraj doluluğu böylece bir ay içinde 26 puanlık artış kaydetti.



    AKOM: KAR KALINĞI 30 SANTİMETREYE KADAR ÇIKTI
    (AKOM) İstanbul'da kar yağışıyla ilgili verilerini paylaştı. AKOM'un verilerine göre, kar yağışı neticesinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı.

    Üsküdar, Kadıköy, Sarıyer'de 10-20 santim Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye'de 15-25 santim Zekeriyaköy, Tuzla Akfırat, Çamlıca, Arnavutköy Hadımköy, Silivri Binkılıç, Beykoz, Karlıtepe gibi yüksek yerlerde 30-50 santimetre kar kalınlıkları ölçüldü.

        YAĞIŞLAR HAFTA ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK
        AKOM'dan yapılan açıklamada, "Soğuk ve kar yağışlı havanın kısa süreli molalarla hafta ortasına (Çarşamba) kadar devam etmesi, ardından Marmara bölgesini terk etmesi bekleniyor. Perşembe günü itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceği ön görülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 18 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derecenin altında seyredecek." denildi.

        GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

        6 Şubat: Yüzde 44,34

        7 Şubat: Yüzde 44,55

        8 Şubat: Yüzde 44,70

        9 Şubat: Yüzde 44,78



        10 Şubat: Yüzde 44,99

        11 Şubat: Yüzde 45,09

        12 Şubat: Yüzde 45,48
            Haberler Güncel İstanbul'da baraj doluluk oranları açıklandı! Kar yağışı barajların doluluk oranını arttırdı mı?