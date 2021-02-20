Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıkladı: AMAN-2021 Davet Tatbikatı icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pakistan'ın Karaçi şehrinde ve Hint Okyanusu'nda 11-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen tatbikata Türkiye, ABD, İngiltere, Çin, Endonezya, Filipinler, Japonya, Malezya, Rusya ve Sri Lanka'nın fiili, 38 ülkenin ise gözlemci olarak katıldığı belirtildi.
Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir deniz karakol uçağı, bir SAS timi, bir SAT timi ve bir gözlemci personelinin katıldığı kaydedildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın o paylaşımı;
AMAN-2021 Davet Tatbikatı; 11-16 Şubat 2021 tarihleri arasında Karaçi/Pakistan ve Hint Okyanusu'nda icra edildi. Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 Deniz Karakol Uçağı, 1 SAS Timi,1 SAT Timi ve 1 gözlemci personel ile katılım sağlandı.https://t.co/Whg539Dzz0 pic.twitter.com/y4PqPh91EC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 20, 2021