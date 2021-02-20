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    • 20.02.2021 21:22
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    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıkladı: AMAN-2021 Davet Tatbikatı icra edildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'ın ev sahipliğinde AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini bildirdi. Tatbikata , , İngiltere, Çin, Endonezya, , , , ve Sri Lanka fiili olarak katılım sağladı.

    MSB: AMAN-2021 Davet Tatbikatı icra edildi

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'ın şehrinde ve 'nda 11-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen tatbikata , , İngiltere, Çin, Endonezya, , , , ve Sri Lanka'nın fiili, 38 ülkenin ise gözlemci olarak katıldığı belirtildi.

    Tatbikata, ndan bir deniz karakol uçağı, bir SAS timi, bir SAT timi ve bir gözlemci personelinin katıldığı kaydedildi.

    İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın o paylaşımı;

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