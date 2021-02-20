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    • 20.02.2021 21:52
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    20 Şubat çekiliş sonuçları! Çılgın için tıklayınız!

    çekiliş sonuçları 20 Şubat günü sorgulanıyor. Çılgın arama motorlarında sorgulanıyor. Şans oyunu severler her hafta binlerce lira ikramiye dağıtan Sayısal Loto oyununa büyük ilgi gösteriyor. 20 Şubat tarihli Sayısal Loto sonuçları da duyuruldu.

    takvim.com.tr
    20 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız!

    20 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları için her hafta arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Haftanın merakla beklenen Sayısal Loto sonuçları duyuruldu. millipiyangoonline.com adresinden yayınlanan sonuçlara haberimizden ulaşabilir ve sonuçları öğrenebilirsiniz.

    SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 20 ŞUBAT

    20 Şubat Çılgın Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları, "11-26-33-63-69-83-joker 45" oldu.

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    Sayısal Loto'da Kurallar

    Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

    Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

    Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

    Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

    Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
    İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

        Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.


        Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
        Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
        Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
        Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

        Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.
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        Haberler Güncel 20 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız!