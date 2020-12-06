Son dakika: Bağcılar'da polis memurunu şehit etmişlerdi! Kritik davada dikkat çeken ayrıntılar!

18 yaşından küçük oldukları için mahkemede "sanık" değil de "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla yargılanan 3 çocuktan Oğuzhan I. ve Reis B. 4 Aralık'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Oğuzhan I. ve Reis B.'nin, polis memurlarına saldıran diğer iki zanlı ile sonradan buluştukları belirtilerek, "eylemlerinin niteliği, delillerin bu aşamada karartılmasının mümkün olmaması, yaşlarının küçük olması ve diğer yasal nedenlerle" tahliyelerine karar verildi.

Mahkeme, bu iki çocuk hakkında adli kontrol olarak yurtdışına çıkış yasağı ve polis merkezine düzenli olarak imza atmaları şartı da koydu. Polis memurlarına ateş eden Serdar Balta ile o sırada Balta'nın yanında bulunan Kadir A. İse halen tutuklu olarak yargılanıyor.