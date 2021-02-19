Şehit polisimiz Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin'den sosyal medyada yayılan "Şehit Polis Fethi Sekin'in çocuklarını Müjdat Gezen ve Metin Akpınar okutuyor." iddialarını yalanladı.
Sekin, yaptığı yazılı açıklamada yapılan paylaşımları ve haberleri düzeltme gereği duyduğunu bildirdi.
Eşinin şehit olduğu 2017'de oyuncu Müjdat Gezen'in, kayınbiraderi ile görüşüp banka hesaplarına cüzi bir miktar para yatırdığını aktaran Sekin, Akpınar'ın ise herhangi bir para yatırmadığını ifade etti.
"DEVLETİMİZ TARAFINDAN KARŞILANMAKTADIR"
Hiçbir ihtiyaçlarının olmadığını belirten Sekin, "Bütün şehit aileleri gibi bizim de tüm ihtiyaçlarımız devletimiz tarafından eksiksiz karşılanmaktadır. Allah'a çok şükür hiçbir ihtiyacımız yoktur. Çocuklarımın eğitim masrafları, devletimiz ve öğrenim gördükleri eğitim kurumları tarafından karşılanmaktadır. Rabbim, milletimize ve devletimize zeval vermesin. Bu tür gerçek dışı paylaşımlar ve haberler ailemizi üzmektedir. Tüm milletimizin bunu bilmesini isterim." ifadelerini kullandı.
FETHİ SEKİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TARAFINDAN ŞEHİT EDİLDİ
İzmir'de 2017 yılında terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda cesaretiyle teröristleri püskürterek olası faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, kahramanlığı ve fedakarlığıyla gönüllerde taht kurdu.
AKPINAR VE GEZEN BAŞKAN ERDOĞAN'I TEHDİT ETMİŞTİ
Metin Akpınar, Müjdat Gezen ile birlikte CHP kanalı Halk TV'de katıldığı Uğur Dündar'ın programında Türkiye'de demokrasi olmadığını savunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı darbe ve ölümle tehdit etmişti.
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.