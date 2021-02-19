Cemre ne zaman düşecek? 2021 cemre tarihleri! İlk cemre nereye düşecek?

2021 cemre tarihleri! Cemre ne zaman düşecek? İlk cemre nereye düşecek sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Meteorolojik bir olay olarak görülen cemre düşmesi, takvimlerde bahardan önce 7 gün ara ile havaya, suya ve toprağa düşer. Cemre sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.
2021 CEMRE TARİHLERİ!
İlk cemre bugün(19 Şubat) ve yarın (20 Şubat) günlerinde havaya düşüyor.
İkinci cemre suya 26-27 Şubat,
Üçüncü cemre 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek.
CEMRE NEDİR?
Cemre anlamı sözlüklerde kor yani ateş olarak geçmektedir. Arapça kökenli bir kelimedir. Halk arasında havaların ısınmaya başlaması olarak bilinir. Böylece halk arasında Hıdırellez kutlanmaya başlar.
Cemre sıcaklıkların yükselişi olarak bilinir. Kış mevsiminin bittiğini, baharın geldiğini belirtir. Çok eskiye dayanan cemre 7 gün aralıklar ile gerçekleşir. İlk olarak havaya, daha sonra suya ve toprağa düşer. Cemrenin her düşüşünde havalar ısınmaya başlar ve insanlar bu ısınan havayı hisseder.
Her cemrenin düşüşü ile havalar ısınmaya başlar. Cemreler arasındaki sıcaklıklarda düşüş görülür. Bu da cemrenin havanın aşağıdan değil, yukarıya doğru ısındığını gösterir.